Lunes, 09 de febrero de 2026
Bad Bunny

Bad Bunny se pronuncia tras su histórico show en el medio tiempo del Super Bowl

febrero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Bad Bunny en el Super Bowl - EFE
El show estuvo marcado por grandes invitados y escenarios que representaron la cultura latina, así como la música, comida y paisajes, principalmente de su país natal, Puerto Rico.

El artista puertorriqueño Bad Bunny se pronunció tras su presentación en el medio tiempo de la edición 60 del Super Bowl en la que los Seattle Seahawks alzaron su segundo título de la NFL.

Tras finalizar el show, el artista aprovecho para agradecerles a los integrantes de su equipo de trabajo por el esfuerzo y la dedicación durante el evento.

"Gracias, gracias, gracias, los amo a todos y gracias por esto. Espero que se lo hayan disfrutado tanto como yo", dijo Bad Bunny. "Esto es por nosotros, por nuestras familias y nuestra cultura. Los quiero y los amo a todos”, agregó.

El espectáculo fue una orgullosa celebración de la música y la cultura latina en un momento en que esta población se siente amenazada por las redadas migratorias del republicano Donald Trump.

Vestido de blanco, con una versión caribeña del uniforme de football americano con OCASIO (el apellido de su mamá) y el número 64 en la espalda, repasó éxitos de otros íconos del reguetón, como Tego Calderón, Don Omar y Daddy Yankee.

Lady Gaga, que cantó en inglés, fue la gran invitada sorpresa sobre un decorado con postales emblemáticas puertorriqueñas, como plantaciones de caña, carritos de comida y señores jugando al dominó.

Otro de sus invitados sorpresa fue Ricky Martin, quien entonó "Lo que le pasó a Hawái", considerado un himno independentista de Puerto Rico.

Estrellas como Cardi B, Jessica Alba, Young Miko, Karol G y Pedro Pascal también hicieron parte del show en la casita que se ha vuelto el escenario de su gira de "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".

Asimismo, vendedores, bailarines, campesinos, trabajadores y familias lo acompañaron durante todo el show, visto por más de 120 millones de espectadores.

Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

