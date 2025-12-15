Karol G sorprendió a sus seguidores con drástico cambio de 'look' que "ella misma" se realizó

La cantante colombiana Carolina Giraldo, conocida artísticamente como Karol G, se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Hawái en donde aprovechó para sorprender a sus seguidores con un drástico cambio de 'look' que "ella misma" se realizó.

Mediante una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, la artista paisa reveló que decidió cortarse su cabello, según dijo, para aprovechar la temporada y que pueda tener un mejor crecimiento.

VEA TAMBIÉN Karol G hace historia y se convierte en la primera artista colombiana en encabezar el festival Coachella o

“¡Ah! Me corté el pelo yo misma… Aprovechando la temporada para que me crezca bien sanito”, escribió en una 'story' en la que se puede percibir los mechones cortados sobre una mesa.

En una fotografías posteriores, la 'Bichota' dejó ver desde otros puntos de vista su nuevo corte de cabello, cuyo largo se percibe que quedó a ras de sus hombros.

La decisión de la cantante tuvo lugar en Hawái, donde disfruta de un viaje rodeada de naturaleza, playas y paisajes paradisíacos, y donde se ha visto viviendo momentos de tranquilidad y bienestar personal.

Se trata del más reciente cambio de imagen de Karol G, quien durante su carrera se ha caracterizado por sus constantes transformaciones, especialmente en el color y estilo de su cabello.

VEA TAMBIÉN Karol G sorprendió a sus fans llegando por sorpresa a su discoteca en Medellín para dar un concierto improvisado o

Cabe mencionar que con este nuevo cambio pareciera que se acerca una nueva etapa en la carrera y vida personal de la cantante, conocida musicalmente por temas como Si antes te hubiera conocido o Provenza, y por marcar tendencia con sus nuevos estilos.

Karol G ha logrado un importante reconocimiento a nivel mundial por su talento y trabajo artístico, pero además ha logrado importantes galardones, no solo por su trabajo, sino por su personalidad, como el premio ‘Mujer del Año 2024’ en la ceremonia “Mujeres Latinas en la Música de Billboard”.