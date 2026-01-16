NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Acusaciones

Julio Iglesias responde a acusaciones de sus exempleadas en su contra: "me causan una gran tristeza"

enero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Cantante español, Julio Iglesias | Foto: EFE
El artista fue acusado ante la justicia española por presuntos delitos sexuales y trata de personas.

El cantante Julio Iglesias rompió su silencio este viernes y calificó de "absolutamente falsas" las acusaciones de dos exempleadas, que denunciaron a la estrella ante la justicia española por presuntos delitos sexuales y trata de personas.

El caso estalló el martes, cuando la televisión estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es publicaron una investigación con las acusaciones de una extrabajadora del servicio doméstico y una exfisioterapeuta del cantante, el artista latino que más discos ha vendido en el mundo y padre del también cantante Enrique Iglesias.

Ambas denunciaron haber sido sometidas a vejaciones y acoso sexual.

Los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del artista en la República Dominicana y en las Bahamas. Por entonces, las mujeres tenían 22 y 28 años, según detalló la investigación periodística.

"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa", indicó el cantante, de 82 años, en Instagram, en su primera reacción directa desde el inicio del escándalo.

"Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza", destacó.

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", agregó en un mensaje que finaliza estampando su firma y agradeciendo a "tantas y tantas personas queridísimas" que le han mandado "mensajes de cariño".

Las organizaciones Amnistía Internacional y Women's Link, que respaldan a las denunciantes, indicaron que el 5 de enero "se pusieron en conocimiento de la Fiscalía española hechos 'que podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre', 'delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual', así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores".

La Fiscalía española, que está examinando las denuncias todavía en fase preprocesal, tomará declaración a las dos mujeres como testigos protegidos, indicaron.

Women's Link aclaró que los presuntos hechos se denunciaron en España, y no en los países donde supuestamente ocurrieron, porque la legislación española "puede ser una opción interesante para dar acceso a la justicia a estas mujeres", según explicó la abogada Gema Fernández.

La Fiscalía tiene seis meses prorrogables otros seis para decidir si desestima el caso o sigue adelante, agregó.

La noticia desató una ola de reacciones en España, donde Julio Iglesias es muy famoso tanto por su carrera artística como por su agitada vida personal.

Nacido en 1943, Julio Iglesias se hizo famoso con temas como "Soy un truhán, soy un señor", "Gwendolyne" o "Me olvidé de vivir". De fama internacional, especialmente en España y Latinoamérica antes de una exitosa etapa en Miami, Iglesias vio despegar su carrera en la década de 1970.

Con ocho hijos reconocidos de dos matrimonios, Iglesias siempre estuvo rodeado de una fama de seductor.

