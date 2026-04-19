NTN24
Domingo, 19 de abril de 2026
Domingo, 19 de abril de 2026
Música

La hija de europeos que canta bambuco: Katie James narra su historia y cómo se convirtió en referente de la música colombiana

abril 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Mujeres de Ataque
Katie James ha abierto un camino muy exigente de la música donde han estado grandes cantantes colombianos.

Katie James, cantante irlandesa nacionalizada colombiana, compartió en el programa Mujeres de Ataque con Juan Lozano parte de su historia que la condujo al país cafetero en donde se convirtió en un referente de la música colombiana.

o

James ha abierto un camino muy exigente de la música donde han estado grandes cantantes colombianos.

“Llegué cuando tenía dos años al Tolima (…). Crecí en una familia muy musical. Empecé a tocar violín como a los nueve años, y a mis 13 empecé a componer canciones y tomé la guitarra, el instrumento de los cantautores”, afirmó.

 

Temas relacionados:

Música

Música popular

Música latina

Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Cuenta regresiva de EE. UU. al régimen cubano?: Miguel Díaz-Canel repite el libreto incendiario que llevó a Nicolás Maduro a la cárcel

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Al régimen de Irán no le importa poner en riesgo la vida de sus ciudadanos": analista sobre el cierre completo del Estrecho de Ormuz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Este es un día que recordaré toda mi vida, el grito de libertad ha retumbado; ¡Venezuela será libre!": María Corina Machado en histórica concentración en Madrid

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Video desclasificado: así advierten los militares de EE. UU. a los barcos que intentan violar el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El delicado momento que vive la libertad en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

"No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní", advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro/ Miguel Díaz-Canel - Fotos EFE
Régimen cubano

¿Cuenta regresiva de EE. UU. al régimen cubano?: Miguel Díaz-Canel repite el libreto incendiario que llevó a Nicolás Maduro a la cárcel

Lleno total en la Puerta del Sol en Madrid para reencuentro con María Corina Machado.
María Corina Machado

EN VIVO: Con lleno total en la Puerta del Sol, María Corina Machado se reencuentra con los venezolanos en Madrid, España

Cayetana Álvarez de Toledo, miembro del Congreso de los Diputados de España - Foto: NTN24
Cayetana Álvarez

"Delcy Rodríguez es una figura criminal, una torturadora, no es la persona que va a liderar la transición": Cayetana Álvarez

Lula da Silva y Delcy Rodríguez (EFE)
María Corina Machado

"Lo que opine Lula da Silva es absolutamente insignificante": Pedro Burelli rechaza apoyo del presidente brasileño a la dictadura venezolana

Despliegue militar de Estados Unidos que bloquea los puertos de Irán - Fotos: X
estrecho de Ormuz

Video desclasificado: así advierten los militares de EE. UU. a los barcos que intentan violar el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Más de Entretenimiento

Ver más
Hombre sentado portando una cadena y brazalete - Foto de referencia: Pexels
Reguetón

Uno de los más grandes reguetoneros de la historia confiesa que en sus inicios usó joyas falsas en videos musicales: "Teníamos hambre y sueño"

Shakira | Foto: EFE
Shakira

Buscando hacer historia: Shakira se mete entre el top 5 en la lista de nominados del Salón de la Fama del Rock and Roll

Kanye West | Foto: EFE
Kanye West

Prohíben la entrada a Reino Unido a Kanye West por comentarios antisemitas y se canceló importante festival de música: "su presencia no favorecería el bien público"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Latinoamérica dice no al terrorismo, pero Brasil y Colombia defienden a Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la República?

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El papa León XIV l Foto: EFE
Papa León XIV

El Papa León XIV pide un alto el fuego y diálogo ante la escalada en Medio Oriente

Foto de referencia (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Régimen de Irán amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz si EE. UU. mantiene el bloqueo a los puertos iraníes

Departamento del Tesoro de EE. UU./ Raymundo Ramos - Fotos EFE
Cárteles

Estados Unidos acusa a reconocido activista latinoamericano de trabajar para un poderoso cartel de la droga

El estrecho de Ormuz - AFP
Medio Oriente

El impactante mensaje que EEUU envió a capitanes de los buques varados en el estrecho de Ormuz tras bloqueo al régimen iraní

Delcy Rodríguez | Foto AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez hace su primer viaje al extranjero desde captura de Maduro mientras en Venezuela hay protestas: nación de América es su destino

Vista general de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak - EFE
Irak

Cinco explosiones se escucharon en el centro de la capital de Irak en donde se ubica la Embajada de Estados Unidos

Pelea de mujeres en la Copa Libertadores / FOTO: EFE - captura de pantalla
Copa Libertadores

Una pelea de mujeres quedó registrada en una tribuna durante un partido de Copa Libertadores; se habría originado por un hombre

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre