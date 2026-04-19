La hija de europeos que canta bambuco: Katie James narra su historia y cómo se convirtió en referente de la música colombiana

Katie James, cantante irlandesa nacionalizada colombiana, compartió en el programa Mujeres de Ataque con Juan Lozano parte de su historia que la condujo al país cafetero en donde se convirtió en un referente de la música colombiana.

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James ha abierto un camino muy exigente de la música donde han estado grandes cantantes colombianos.

“Llegué cuando tenía dos años al Tolima (…). Crecí en una familia muy musical. Empecé a tocar violín como a los nueve años, y a mis 13 empecé a componer canciones y tomé la guitarra, el instrumento de los cantautores”, afirmó.