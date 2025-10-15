NTN24
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Música

Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh, pero pierde a uno de los miembros originales y los fans no perdonan la abrupta salida de Leire Martínez

octubre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh / FOTO: EFE
Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh / FOTO: EFE
A través de sus redes sociales, la agrupación española confirmó el regreso de su vocalista original, quien se había retirado en 2007.

Lo que parecía ser el regreso más aclamado en el mundo del pop en español, se convirtió en todo un drama. La agrupación española La Oreja de Van Gogh anunció el regreso de su vocalista original, Amaia Montero, pero la salida temporal del guitarrista Pablo Benegas, quien sigue siendo parte del grupo, pero pasará un tiempo en familia y en otros proyectos.

Además de este cambio, los fanáticos han expresado emociones encontradas, pues están felices con el regreso de Amaia, pero aún recuerdan la abrupta salida de su anterior cantante Leire Martínez y aseveran que este regreso es “pura conveniencia”.

o

“Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?”, inicia el comunicado.

Posteriormente, dice el escrito, estuvieron alrededor de un año en San Sebastián ensayando y componiendo, lo que deja ver que habrá material musical nuevo de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: “Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable”.

“De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino”, concluye el comunicado.

Amaia Montero estuvo con La Oreja de Van Gogh desde sus inicios en 1996 e hizo parte de su época más exitosa con los álbumes ‘El viaje de Copperpot’ (2000) y ‘Lo que te conté mientras te hacías la dormida’ (2003).

Sin embargo, en 2007, Amaia tomó la decisión de dejar el grupo para emprender su carrera en solitario, por lo que el grupo llamó a una exconcursante del reality Factor X llamada Leire Martínez, quien aceptó formar parte de la banda y estuvo con ellos hasta el 2024, donde se anunció su salida y parece que no fue en los mejores términos.

Por medio de un comunicado, el grupo español anunció la salida de Martínez "no conseguir acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo", lo cual no fue aceptado por la cantante, quien ganó el respaldo de los fans, quienes consideraron poco empática e injusta la manera en que se comunicó la salida de Leiré.

Temas relacionados:

Música

España

Entretenimiento

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Siendo optimistas, pueden tardar años en tener una recuperación psicológica completa”: médico forense israelí sobre víctimas de Hamás

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“En Venezuela todos son vulnerables": denuncian la desaparición forzada de la madre del capitán Antonio Sequea

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Nadie debería hablar con terroristas y no podemos cooperar con personas que trabajan con terroristas”: Rick Scott frente a polémica solicitud de cofundador del Tren de Aragua para ser incluido en la política de paz de Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Análisis sobre las razones de la crisis política en Perú y los retos que enfrenta el nuevo presidente José Jerí

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Hija del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, pide al Papa León XIV interceder por su esposo secuestrado por el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿En qué consiste la segunda fase del acuerdo entre Israel y Hamás?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Rick Scott, senador estadounidense (AFP)
Rick Scott

“Nadie debería hablar con terroristas y no podemos cooperar con personas que trabajan con terroristas”: Rick Scott frente a polémica solicitud de cofundador del Tren de Aragua para ser incluido en la política de paz de Petro

Líder opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: EFE
José Daniel Ferrer

“Su presencia en Miami no va a significar un cambio en su compromiso con la democracia en Cuba”: experto sobre el destierro del opositor cubano José Daniel Ferrer

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - Foto AFP
Régimen de Maduro

"Petro está lavándole el rostro al grupo criminal más importante de todo el continente que es el Cartel de los Soles": Rodrigo Diamanti, exprisionero político del régimen de Maduro

Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez activistas venezolanos
Venezolanos en el exilio

“Hay una situación importante de vulnerabilidad”: Ligia Bolívar, defensora de derechos humanos, ante los atentados a activistas venezolanos en Colombia

Foto de referencia (AFP)
Israel

¿En qué consiste la segunda fase del acuerdo entre Israel y Hamás?

Más de Entretenimiento

Ver más
Silvestre Dangond | Foto EFE
On the Road

De Valledupar a Nueva York: el Empire State se tiñe de rojo en honor a Silvestre Dangond y al vallenato colombiano

Shakira - Foto EFE
Shakira

Shakira visita icónico lugar de México tras finalizar su gira musical: "Dos grandes figuras en un mismo lugar"

Francisca Valenzuela en On The Road
On the Road

De Chile a Nueva York: Francisca Valenzuela presenta su festival “Ruidosa” y habla de su camino en la música

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro y Nicolás Maduro - Foto AFP
Régimen de Maduro

"Petro está lavándole el rostro al grupo criminal más importante de todo el continente que es el Cartel de los Soles": Rodrigo Diamanti, exprisionero político del régimen de Maduro

Silvestre Dangond | Foto EFE
On the Road

De Valledupar a Nueva York: el Empire State se tiñe de rojo en honor a Silvestre Dangond y al vallenato colombiano

Ousmane Dembélé, futbolista francés - Foto: EFE
Balón de Oro

Ousmane Dembélé le ganó el pulso a Lamine Yamal y se quedó con el Balón de Oro 2025

Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga, candidatos a la presidencia de Bolivia - Foto: EFE
Elecciones en Bolivia

"Le espera realmente una tarea muy complicada": analista sobre el próximo presidente de Bolivia que se elegirá entre 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz

Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Foto: EFE
Daniel Noboa

¿Qué implicaciones tiene el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador?

Papa León XIV/ Pancarta que pide paz para Gaza en el vaticano el domingo - Fotos AFP
Papa León XIV

El papa León XIV condena el desplazamiento forzoso de civiles en Gaza con contundente postura: "los pueblos necesitan paz"

Tren de Aragua

Ecuador detiene a dos presuntos integrantes del Tren de Aragua en protestas por alza del Diesel

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda