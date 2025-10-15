Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh, pero pierde a uno de los miembros originales y los fans no perdonan la abrupta salida de Leire Martínez

Lo que parecía ser el regreso más aclamado en el mundo del pop en español, se convirtió en todo un drama. La agrupación española La Oreja de Van Gogh anunció el regreso de su vocalista original, Amaia Montero, pero la salida temporal del guitarrista Pablo Benegas, quien sigue siendo parte del grupo, pero pasará un tiempo en familia y en otros proyectos.

Además de este cambio, los fanáticos han expresado emociones encontradas, pues están felices con el regreso de Amaia, pero aún recuerdan la abrupta salida de su anterior cantante Leire Martínez y aseveran que este regreso es “pura conveniencia”.

“Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?”, inicia el comunicado.

Posteriormente, dice el escrito, estuvieron alrededor de un año en San Sebastián ensayando y componiendo, lo que deja ver que habrá material musical nuevo de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: “Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable”.

“De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino”, concluye el comunicado.

Amaia Montero estuvo con La Oreja de Van Gogh desde sus inicios en 1996 e hizo parte de su época más exitosa con los álbumes ‘El viaje de Copperpot’ (2000) y ‘Lo que te conté mientras te hacías la dormida’ (2003).

Sin embargo, en 2007, Amaia tomó la decisión de dejar el grupo para emprender su carrera en solitario, por lo que el grupo llamó a una exconcursante del reality Factor X llamada Leire Martínez, quien aceptó formar parte de la banda y estuvo con ellos hasta el 2024, donde se anunció su salida y parece que no fue en los mejores términos.

Por medio de un comunicado, el grupo español anunció la salida de Martínez "no conseguir acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo", lo cual no fue aceptado por la cantante, quien ganó el respaldo de los fans, quienes consideraron poco empática e injusta la manera en que se comunicó la salida de Leiré.