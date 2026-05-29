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Viernes, 29 de mayo de 2026
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James Rodríguez y Luis Díaz, futbolistas de la Selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez y Luis Díaz, futbolistas de la Selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez

En entrevista con la FIFA, James Rodríguez se despachó en elogios al talento de Luis Díaz: “Es nuestro icono”

mayo 29, 2026
Por: Natalya Baquero González
En vista del desafío que se aproxima para la selección Colombia en la Copa del Mundo, James Rodríguez dejó claro la importancia de cuidar a un jugador con el talento de ‘Luchito’.

El capitán y referente de la selección Colombia, James Rodríguez, se despachó en elogios a su compatriota y compañero en la 'Tricolor' Luis Díaz, a quien catalogó como “ícono” del equipo nacional.

En una entrevista con la FIFA, el volante cucuteño destacó las habilidades que tiene el guajiro cada vez que tiene el balón en los pies, quien con su destreza y agilidad busca encarar o generar jugadas de peligro.

“Cuando se tiene a Lucho, sabes que en cualquier momento va a hacer un gol o algo importante Es nuestro ícono ahora mismo”, dijo el 10 de la 'Tricolor'.

En vista del desafío que se aproxima para la selección Colombia en la Copa del Mundo, James Rodríguez dejó clara la importancia de cuidar a un jugador con el talento de 'Luchito', a quien, dijo, hay que brindarle comodidad y seguridad dentro de la cancha.

“Creo que los jugadores que ganan partidos tienen que estar lo más cómodos posible dentro del campo y es lo que intento también, que esté cómodo, que pueda hacerlo jugar”, expresó Rodríguez, sobre su socio en el campo de juego cada vez que juegan juntos en la Tricolor.

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"Uno tiene que conocer las virtudes que se tienen al lado. Intento sacar provecho al máximo a Lucho", añadió el capitán del combinado cafetero.

James Rodríguez destacó el recorrido que Díaz ha tenido desde 2016 cuando debutó en el fútbol profesional, año desde el que se ha consolidado como uno de los jugadores de élite a nivel mundial.

“Todo lo que ha hecho ha sido único y creo que va a ser grande, por eso hay que cuidarlo como tal”, sentenció el cucuteño en sus declaraciones a la FIFA.

Cabe destacar que Luis Díaz, desde que recibió su primer llamado a la absoluta en 2018, se ha caracterizado por su disciplina, talento y resiliencia, lo cual le ha permitido ganarse un lugar dentro del equipo titular y su primera convocatoria a la Copa del Mundo de 2026.

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Luchito, a sus 29 años, disputará su primer Mundial con la Tricolor, que tendrá enfrente rivales como Uzbekistán. República Democrática del Congo y Portugal, durante la fase de grupos del certamen mundialista.

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