"No escuches al monologuista que vive en tu cabeza diciendo estupideces": Alejandro Sanz vuelve a hablar sobre su estado de ánimo

El cantautor español Alejandro Sanz volvió a hablar, este jueves, sobre su estado de ánimo a través de la red social Twitter.

“Estoy viviendo un momento de aprendizaje personal increíble. Es el viaje más alucinante que he hecho en mi vida. El más difícil pero el que me está llevando a los paisajes más bellos que haya visto nunca en mi planeta interior”, dijo el artista.

“Anímate… conócete y no escuches al monologuista que vive en tu cabeza diciendo estupideces. Recuerda que la alegría es una actitud y la felicidad un utópico estado de ánimo. Buenas noches donde quiera que estés”, continuó el intérprete de ‘Corazón partío’.

Recientemente, el músico confesó sentirse “triste y cansado” en sus redes sociales, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, escribió.

“Estoy trabajando para que se me pase (…) llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente”, acotó.

Tras sus palabras los internautas no tardaron en enviarle mensajes de amor y apoyo al intérprete de ‘Amiga mía’, quien agradeció el detalle y destacó el cariño que siempre ha sentido por parte de sus fans.

No obstante, parece que el origen de los problemas personales del cantante de 54 años se debe a una deuda millonaria en Estados Unidos.

Según relató el medio de comunicación El Mundo, el juzgado de primera instancia número 47 de Madrid condenó a la celebridad a pagar más de tres millones de dólares (2.9 millones de euros) por haber hecho préstamos bancarios a Totalbank en Florida para poder adquirir sus dos propiedades en Estados Unidos y posteriormente no pagarlos.

De acuerdo con el medio antes citado, para 2020 el oriundo de Madrid ya debía 12 millones de dólares por lo que acordó vender sus propiedades para poder pagar la deuda. Sin embargo, no entregó la documentación requerida.