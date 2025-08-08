NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Detenciones arbitrarias

Detienen a la activista que denunció el asalto a la vigilia frente al Tribunal Supremo: Martha Lía Grajales se había convertido en voz de los presos políticos

agosto 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Grajales había acudido a la Fiscalía y a la Defensoría a denunciar el robo y agresión a las madres de los presos.

Las organizaciones de derechos humanos Provea y ClipVe denunciaron que este viernes fue detenida Martha Lía Gragales, activista de @SurgentesDDHH.

La detención se produjo después de participar en la concentración frente a Naciones Unidas, en Chacao, en apoyo a las madres agredidas por grupos paramilitares el pasado martes frente al Tribunal Supremo de Justicia.

"Gragales fue detenida por agentes de la PNB en una alcabala que recién se había instalado frente al Centro Plaza, a escasos metros del lugar de la concentración. Fue obligada a abordar una camioneta de color gris, sin placas. Hasta el momento se desconoce su paradero", escribió PROVEA.

La activista es venezolana naturalizada, nacida en Colombia.

Martha Lía Gragales fue una de las mujeres agredidas por "colectivos" el pasado martes durante la vigilia del Comité de Madres en Defensa de la Verdad.

Junto a otras mujeres intentó denunciar los hechos ante el Ministerio Público y el CICPC, pero ambos organismos se negaron a recibirla.

"Hoy es detenida de forma arbitraria, tras haber sido víctima y denunciado públicamente las agresiones contra ella y contra las madres de presos políticos. El ciclo de la revictimización y la impunidad no se detiene", agregó la ONG.

Exigigieron respeto a la integridad y la vida de Martha Lía Gragales y responsabilizaron al Estado venezolano por cualquier daño que pueda sufrir la activista.

