NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Viernes, 08 de agosto de 2025
Ponte al Día

Andrés Cepeda, el cantante bogotano que con sus letras y melodías ha conquistado el mundo

agosto 8, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
En los meses de octubre y noviembre, el cantautor bogotano estará en territorio estadounidense con su gira “Nuestra vida en canciones”.

Andrés Cepeda, nacido en Bogotá, es un cantante y compositor quien con sus letras y melodías ha logrado cautivar a varias generaciones, que en algún momento de la vida han elegido una canción de este artista para dedicar o llena de nostalgia para recordar situaciones que nos han marcado.

El intérprete de “Tengo ganas”, quien durante este último año ha recorrido 14 ciudades de Colombia y algunas de España, estuvo en la sección “En la cima” del programa Ponte al Día de Nuestra Tele Internacional, en el cual habló de su gira “Nuestra vida en canciones”, en los Estados Unidos y de la acogida de su más reciente álbum con el cual le rinde tributo a su tierra natal.

El artista, quien hace unos días, sacó una versión Deluxe de su décimo quinto álbum “Bogotá”, el cual cuenta con una canción que lleva el mismo nombre, letra y melodía, por medio de la cual hace un homenaje a la ciudad que lo vio crecer.

“Habla sobre mi ciudad y mi relación con mi casa, el lugar donde nací, donde viví con mi madre, compartir mi niñez”, señaló el Cepeda.

La versión Deluxe lanzada a finales de julio cuenta con tres nuevas canciones, las cuales vienen de la mano de colaboraciones con artistas como Morat, Ha-Ash y Luis Fonsi.

Con mucho cariño, el cantante bogotano recuerda las sensaciones que le dejan las giras. “Una de las cosas más importantes es ver el deseo de la gente de reconectarse con sus orígenes; llegan con camisetas, banderas, sombreros vueltiaos, lo que simboliza esas ganas de reencontrarse y demostrar a los demás un poco de la cultura colombiana”.

o

Su álbum “Lo mejor que hay en mi vida” le permitió dar un salto a nivel internacional, pues con ese disco consiguió su primer Latin Grammy y se convirtió en el camino a grandes oportunidades: “Eso me abrió la puerta para cosas muy importantes; pienso que ese es un punto de equilibrio importante en mi vida y la carrera”, expresó Cepeda.

¿Cuándo comienza la gira en Estados Unidos?

La primera parte de la gira “Nuestra vida en canciones” se llevará a cabo entre el 28 de octubre y el 8 de noviembre, días en los que Cepeda se presentará en ciudades como: Miami, Tampa, Orlando, Atlanta, Nueva York, Chicago, Nueva Jersey. Pues en marzo de 2026 regresará a territorio norteamericano.

Conciertos que prometen estar llenos de autenticidad, aspecto que caracterizan al artista bogotano, quien cada vez que se presenta en un escenario muestra una narrativa diferente, lleno de sorpresas, lo cual agrada a su público.

o

Los asistentes a estos conciertos podrán disfrutar de aquellas letras que han marcado la historia artística de Andrés Cepeda, como de las melodías de su décimo quinto álbum llamado “Bogotá”, por medio del cual el cantautor busca transmitir la esencia de su tierra, “una ciudad llena de magia y muchas historias por contar”.

Temas relacionados:

Ponte al Día

Andrés Cepeda

Música

Gira musical

Álbum

Bogotá

Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente, el costo va a ser mayor": Antonio de la Cruz, analista político, sobre recompensa por Nicolás Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"La responsabilidad recae sobre el gobierno en el que están operando estos grupos": coronel jubilado del Ejército de EE. UU. sobre uso de fuerza militar contra cárteles terroristas

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Recompensa por captura de Nicolás Maduro
La Noche

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente, el costo va a ser mayor": Antonio de la Cruz, analista político, sobre recompensa por Nicolás Maduro

Fernando Villavicencio, excandidato presidencial ecuatoriano (EFE)
Crimen en Ecuador

“Se ve una falta de voluntad política del presidente Noboa de resolver el crimen”: Hija del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado en 2023

Nicolás Maduro - EFE
Recompensa por Maduro

"Es la cabeza de un terrorista y, todo lo que se pueda hacer para su detención, es válido”: Iván Simonovis sobre duplicación de la recompensa por la captura de Maduro

Conferencia de Paz de los Musulmanes Ahmadía en Stuttgart, Alemania, el 01 de septiembre de 2023. - Foto: EFE
Islam

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Más de Entretenimiento

Ver más
Isabella Ladera, modelo venezolana / FOTO - Instagram: @isabella.ladera
Isabella Ladera

La reflexiva carta de la venezolana Isabella Ladera sobre una relación sentimental: “me sentí mal, me sentí usada”

Ozzy Osbourne (AFP)
Ozzy Osbourne

El último y emotivo mensaje que Ozzy Osbourne le envió a uno de sus familiares antes de su muerte

Regreso de "Betty la Fea" | Foto EFE
Ponte al Día

“Betty la Fea” regresa por todo lo alto: Eco Moda revive con desfile, pop-up y promesa de una segunda temporada explosiva

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Familiares de presos políticos en vigilia - Foto Juan Barreto AFP
Defensoría del Pueblo

Defensor del Pueblo de Venezuela admite que vigilia atacada era pacífica y organizaciones responden: Investigue, no basta con comunicados

Isabella Ladera, modelo venezolana / FOTO - Instagram: @isabella.ladera
Isabella Ladera

La reflexiva carta de la venezolana Isabella Ladera sobre una relación sentimental: “me sentí mal, me sentí usada”

Ozzy Osbourne (AFP)
Ozzy Osbourne

El último y emotivo mensaje que Ozzy Osbourne le envió a uno de sus familiares antes de su muerte

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell,. (AFP)
FED

Trump y Jerome Powell protagonizaron polémico momento durante recorrido por obras de renovación en edificio de la FED

Tren chocó un bus en Brasil y lo partió en dos / FOTO: Captura de video
Brasil

Impresionante accidente de tránsito: un tren partió en dos a un bus lleno de pasajeros, así fueron los momentos de pánico

Accidente aéreo en India - AFP
India

Informe revela que un corte inesperado de combustible causó el accidente del avión de Air India que dejó 260 muertos

Selección Colombia ante Argentina por Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia

El grosero error de arquero de la selección Colombia que derivó en gol insólito e impidió la victoria de su equipo: "Lo inflan demasiado"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano