Andrés Cepeda, el cantante bogotano que con sus letras y melodías ha conquistado el mundo

Andrés Cepeda, nacido en Bogotá, es un cantante y compositor quien con sus letras y melodías ha logrado cautivar a varias generaciones, que en algún momento de la vida han elegido una canción de este artista para dedicar o llena de nostalgia para recordar situaciones que nos han marcado.

El intérprete de “Tengo ganas”, quien durante este último año ha recorrido 14 ciudades de Colombia y algunas de España, estuvo en la sección “En la cima” del programa Ponte al Día de Nuestra Tele Internacional, en el cual habló de su gira “Nuestra vida en canciones”, en los Estados Unidos y de la acogida de su más reciente álbum con el cual le rinde tributo a su tierra natal.

El artista, quien hace unos días, sacó una versión Deluxe de su décimo quinto álbum “Bogotá”, el cual cuenta con una canción que lleva el mismo nombre, letra y melodía, por medio de la cual hace un homenaje a la ciudad que lo vio crecer.

“Habla sobre mi ciudad y mi relación con mi casa, el lugar donde nací, donde viví con mi madre, compartir mi niñez”, señaló el Cepeda.

La versión Deluxe lanzada a finales de julio cuenta con tres nuevas canciones, las cuales vienen de la mano de colaboraciones con artistas como Morat, Ha-Ash y Luis Fonsi.

Con mucho cariño, el cantante bogotano recuerda las sensaciones que le dejan las giras. “Una de las cosas más importantes es ver el deseo de la gente de reconectarse con sus orígenes; llegan con camisetas, banderas, sombreros vueltiaos, lo que simboliza esas ganas de reencontrarse y demostrar a los demás un poco de la cultura colombiana”.

Su álbum “Lo mejor que hay en mi vida” le permitió dar un salto a nivel internacional, pues con ese disco consiguió su primer Latin Grammy y se convirtió en el camino a grandes oportunidades: “Eso me abrió la puerta para cosas muy importantes; pienso que ese es un punto de equilibrio importante en mi vida y la carrera”, expresó Cepeda.

¿Cuándo comienza la gira en Estados Unidos?

La primera parte de la gira “Nuestra vida en canciones” se llevará a cabo entre el 28 de octubre y el 8 de noviembre, días en los que Cepeda se presentará en ciudades como: Miami, Tampa, Orlando, Atlanta, Nueva York, Chicago, Nueva Jersey. Pues en marzo de 2026 regresará a territorio norteamericano.

Conciertos que prometen estar llenos de autenticidad, aspecto que caracterizan al artista bogotano, quien cada vez que se presenta en un escenario muestra una narrativa diferente, lleno de sorpresas, lo cual agrada a su público.

Los asistentes a estos conciertos podrán disfrutar de aquellas letras que han marcado la historia artística de Andrés Cepeda, como de las melodías de su décimo quinto álbum llamado “Bogotá”, por medio del cual el cantautor busca transmitir la esencia de su tierra, “una ciudad llena de magia y muchas historias por contar”.