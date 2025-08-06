NTN24
Miércoles, 06 de agosto de 2025
Marte

La NASA capturó la imagen más nítida de Marte nunca antes vista aprovechando sus cielos despejados

agosto 6, 2025
Por: Luis Cifuentes
Planeta Marte - Foto de referencia: EFE
A través de su misión en Marte, la NASA logró captar la imagen más nítida del planeta rojo aprovechando las condiciones climáticas.

La NASA con su misión en Marte, a través de su vehículo robotizado Perseverance, logró capturar una espectacular imagen de Marte nunca antes vista que ha sorprendido en gran manera al público.

La entidad espacial estadounidense detalló que logró captar la imagen gracias a las condiciones climáticas en el planeta rojo que por esta época se encuentra despejado debido a que el polvo se asienta.

Marte es un lugar polvoriento, pero cada dos años, el polvo se asienta”, indicó la NASA.

Es por eso que se pudo capturar la imagen panorámica más nítida de Marte desde la misión Perseverance que se instaló en ese planeta en 2021.

El equipo de imágenes del rover Perseverance aprovechó este momento para capturar una de las panorámicas más nítidas de su misión hasta la fecha”, indicó.

En la espectacular imagen permite apreciar las “rocas flotantes”, al tiempo que los colores rojizos del paisaje de Marte.

Perseverance logró capturar 96 imágenes en un lugar que la misión en ese planeta ha denominado como "Falbreen".

Se puede ver una roca que parece yacer sobre una ondulación de arena, una línea divisoria entre dos unidades geológicas, y colinas a una distancia de hasta 65 kilómetros (40 millas). La versión con colores mejorados muestra el cielo marciano notablemente claro y engañosamente azul, mientras que en la versión con colores naturales, es rojizo”, detalló la NASA.

Las imágenes fueron capturadas por el instrumento Mastcam-Z, el pasado 26 de mayo de 2025.

Los científicos observaron detalladamente una roca flotante que se observa en la mitad del mosaico de imágenes sobre una ondulación de arena en forma de medialuna.

“Los geólogos llaman a este tipo de roca "roca flotante" porque es muy probable que se formara en otro lugar y fuera transportada a su ubicación actual. Se desconoce si esta roca llegó por un deslizamiento de tierra, agua o viento, pero el equipo científico sospecha que llegó antes de que se formara la ondulación de arena”, indicó la NASA.

Cabe recordar que en la misión Perseverance también se han recogido muestras de rocas para estudiar sus componentes.

