Lunes, 11 de agosto de 2025
Camino al altar: Georgina Rodríguez mostró el anillo de 5 millones de euros que le dio Cristiano Ronaldo tras proponerle matrimonio

agosto 11, 2025
Por: Diana Pérez
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez | Foto: AFP
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez | Foto: AFP
Durante años los rumores de una posible boda no han parado y el mismo Ronaldo había afirmado en varias entrevistas pasadas que el casarse estaba entre sus planes.

La empresaria Georgina Rodríguez y el futbolista Cristiano Ronaldo conforman una de las parejas más famosas en el mundo del entretenimiento y del deporte.

La pareja lleva nueve años de relación de los cuales han consolidado una gran familia con cinco hijos, tres de Cristiano y dos que comparten.

La relación, que ha sido seguida por muchos aficionados del futbolista en el mundo, siempre ha estado rodeada de una gran incógnita y era si algún día el famoso delantero le iba a proponer matrimonio a la empresaria.

Pues este lunes la gran pregunta fue resuelta, por la misma Georgina que se encargó de lucir y enseñar en sus redes el inmenso y costoso anillo que le dio CR7 tras pedirle matrimonio.

Desde su cuenta de Instagram, Rodríguez publicó una foto de su mano luciendo un costoso anillo de compromiso de diamantes de talla oval. Junto a la foto dice en la descripción: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, afirmó la modelo, de 31 años.

o

El anillo que el artillero del Al Nassr le dio estaría valorado en una exorbitante cifra de cinco millones de euros según un joyero consultado por la famosa revista ¡HOLA!

Esto porque el anillo tiene unos detalles que hacen que su precio valga la pena, al tener diamantes laterales y entre uno o dos centímetros de largo.

En la publicación de Georgina los internautas no paran de pedir en los comentarios que la propuesta de matrimonio sea mostrada en la serie de Netflix ‘Soy Georgina’.

“De paso enséñanos en Netflix como manifestaste a ese hombre”, “Querida, ganaste en la vida”, “Queremos capítulo en Netflix de esto y la boda”, “Ella dijo Siuuu”, “Esa roca fue la que extinguió los dinosaurios”, “Por fin se nos casa el Goat”, son algunos de los comentarios.

Cristiano y Georgina sostienen una relación desde 2016 tras conocerse en una tienda de la famosa marca de ropa Gucci en Madrid, cuando el ‘Bicho’ jugaba para el Real.

Desde entonces la pareja ha ido consolidándose como una gran familia con cinco hijos. Los tres hijos de Cristiano: Cristiano Jr., Eva y Mateo fueron los primeros en hacer parte de esta gran familia.

En 2017 llegó Martina y en 2022, Bella Esmeralda, esta última marcada por la tragedia tras el fallecimiento de su hermano mellizo.

En un comunicado en conjunto la pareja expresó sobre este momento que: “Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir”.

“Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad”, añadieron.

Durante años los rumores de una posible boda no han parado, y el mismo Ronaldo había afirmado en varias entrevistas pasadas que el casarse estaba entre sus planes.

Por su parte, Georgina aseguró en su docuserie ‘Soy Georgina’ que la boda no dependía de ella, pero que era algo que quería para su relación.

La mudanza de CR7 a Arabia, en donde actualmente juega para el Al Nassr, avivó todavía más los rumores de una posible boda.

Incluso algunos especularon que la pareja se había casado en secreto para poder mudarse a Arabia en 2023 debido a las leyes locales que prohíben que una pareja viva sin haberse casado.

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

“No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos”: Petro se pronunció sobre la muerte Miguel Uribe

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano (EFE)
Miguel Uribe Turbay

Murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida

