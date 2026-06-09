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Martes, 09 de junio de 2026
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Festival Cordillera

Se conoce el cartel oficial del Festival Cordillera 2026: habrá un artista que se presentará durante todo el fin de semana

junio 9, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Festival Cordillera - Foto AFP
Festival Cordillera - Foto AFP
La preventa exclusiva inició este martes y las entradas para público general estarán disponibles a partir de este jueves 11 de junio a las 10:00 a.m.

El cartel oficial del Festival Cordillera 2026 fue revelado este martes en las cuentas en redes sociales del célebre evento masivo que tendrá lugar el fin de semana del sábado 12 de septiembre hasta el domingo 13.

Encabezando el cartel aparece el puertorriqueño Ricky Martin, seguido por el argentino Andrés Calamaro, al lado de la banda mexicana Caifanes, el barranquillero Beéle, el jamaiquino Sean Paul y la también boricua Kany García.

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Seguido de ellos aparece una amplia lista que incluye artistas de talla mundial y muy representativos en sus géneros, con el nombre de uno muy conocido cerrando el listado y que llamó la atención de los usuarios pues, según el cartel, estará presente durante todo el fin de semana.

Se trata del bogotano Andrés Cepeda, quien, de acuerdo con los organizadores, hará presencia en la edición 2026 del importante evento musical tanto el sábado como el domingo.

Dentro del listado se encuentran más nombres importantes como Cultura Profética, Panteón Rococó, Grupo Niche, Bonka, Dread Mar I, Mago de Oz, Diamante Eléctrico, Vicente García, Jarabe de Palo y Doctor Krápula, entre otros.

En la publicación se anunció además que la preventa de la boletería para el Festival ya está disponible de manera exclusiva para clientes del Grupo Aval, Experiencias Aval y Dale a través de la plataforma Ticketmaster.co.

Están disponible en preventa actualmente tres experiencias, una llamada Combo Vip, otra Combo General y una denominada 'Combo Ga+' (General+).

La experiencia VIP en la primera etapa tiene un costo de 1'829.000 pesos colombianos y viene con beneficios exclusivos como un espacio VIP frente a los dos escenarios principales, zonas de descanso, barras exclusivas, baños premium y puntos de recarga, entre otros.

La experiencia General, por su parte, ofrece el servicio estándar del Festival a $799.000 en la primera etapa, que incluyen acceso a todos los escenarios, mientras que la Ga+ ($939.000 en un único valor) combina los beneficios de la experiencia VIP con la entrada y acceso preferencial al Festival.

Es importante mencionar que las entradas al Festival para público general estarán disponibles a partir de este jueves 11 de junio y desde las 10:00 a.m.

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El Festival Cordillera 2026, cabe resaltar, se llevará a cabo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, que a lo largo de la historia de la ciudad ha servido como escenario de múltiples eventos culturales.

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