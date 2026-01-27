NTN24
Martes, 27 de enero de 2026
Premios

‘Una batalla tras otra’ y ‘Pecadores’ lideran las nominaciones de los BAFTA 2026: película sudamericana está postulada en dos categorías

enero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Premios BAFTA 2025 - Foto AFP
Premios BAFTA 2025 - Foto AFP
Los premios británicos del cine se entregarán el próximo 22 de febrero en Londres

Las películas estadounidenses "Una batalla tras otra" y "Pecadores" lideran las nominaciones a la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) que se entregarán el 22 de febrero, en los que aspiran a 14 y 13 premios, respectivamente.

Entre las películas con más nominaciones se encuentran también las estadounidenses "Hamnet", en una coproducción con Reino Unido, y "Marty Supreme", que optarán a premios en once categorías.

Por su parte, Frankenstein, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, ha sido incluida en ocho nominaciones.

La película brasileña "El agente secreto", recientemente nominada a cuatro estatuillas en los Óscar, optará a dos premios en los BAFTA, en las categorías de "Mejor guion original" y "Mejor película en idioma no inglés".

"Una batalla tras otra", una tragicomedia de Paul Thomas Anderson, que aborda los excesos extremistas en Estados Unidos, encabeza la carrera con 14 nominaciones.

o

Por su parte, "Pecadores", de Ryan Coogler, película que mezcla géneros sobre el segregacionismo de los años 1930 en Estados Unidos, ha sido nominada en 13 categorías.

A esos dos filmes les siguen muy de cerca "Hamnet", un largometraje sobre la familia del dramaturgo William Shakespeare, adaptado de la novela de la autora británica Maggie O’Farrell, y "Marty Supreme", sobre un jugador de tenis de mesa de ambición insaciable.

El palmarés de los BAFTA suele marcar la pauta de los Oscar, organizados este año tres semanas después en Los Ángeles.

La lista de aspirantes a los BAFTA es muy similar a la de los Óscar, cuyas nominaciones se dieron a conocer hace unos días, con "Pecadores" liderando con 16 opciones a premio, seguida de "Una batalla tras otra", con 13.

"Una batalla tras otra" compite por el BAFTA a la mejor película, mejor dirección, con el estadounidense Paul Thomas Anderson, y mejor actor y actriz, con Leonardo DiCaprio y Chase Infiniti.

"Pecadores" está nominado en las categorías más importantes de los BAFTA, y su actor principal, Michael B. Jordan, intentará alzarse con la estatuilla al mejor actor.

o

"Lo que me llama la atención este año es la audacia narrativa. Los cineastas no han dudado en abordar temas difíciles como la identidad negra en Pecadores, la ambigüedad moral del activismo en Una batalla tras otra, o el colapso de la sociedad en Bugonia", afirmó Jane Millichip, directora general de los BAFTA, a AFP.

"También hay películas realmente íntimas y personales, como Hamnet, I Swear o Valor sentimental, con retratos de la vida familiar de una delicadeza notable, bastante dolorosos también, y que resultan muy universales", añadió.

"Frankenstein", del director mexicano Guillermo del Toro, con nueve nominaciones en los Oscar, aspirará esta vez a ocho en los BAFTA, entre ellos el premio de mejor actor secundario, con el australiano Jacob Elordi, de ascendencia vasca.

Por su parte, la película británica "I Swear" está nominada en cinco categorías.

Esta producción es una comedia social llena de humor sobre un joven que padece el síndrome de Tourette, interpretado por Robert Aramayo.

Al premio de mejor película optarán "Una batalla tras otra", "Pecadores", "Hamnet", "Marty Supreme" y "Valor sentimental".

En los BAFTA, Yorgos Lanthimos "Bugonia", Chloé Zhao "Hamnet", Josh Safdie "Marty Supreme", Paul Thomas Anderson "Una batalla tras otra", Joachim Trier "Valor sentimental" y Ryan Coogler "Pecadores" competirán por el premio a mejor dirección.

Frente a la brasileña "Un agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, competirán en pelicula de habla no inglesa la española "Sirat", la iraní "Un simple accidente", la noruega "Valor sentimental" y la tunecina "La voz de Hind Rajab".

