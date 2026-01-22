NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Premios Óscar

Revelan los nominados a los Premios Oscar 2026: esta producción rompió el récord de más nominaciones

enero 22, 2026
Por: Redacción NTN24
La 98ª edición de los premios más importantes del cine se llevará a cabo el 15 de marzo en Hollywood.

Este jueves, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció los nominados para los Premios Oscar 2026, los premios más importantes del mundo del cine en la 98ª edición que se llevarán a cabo el 15 de marzo en Hollywood.

La película de terror sobre vampiros "Sinners" rompió el récord de todos los tiempos de los Oscar con 16 nominaciones, anunció la Academia el jueves.

El drama con tintes blues sobre el sur segregado de Estados Unidos, dirigido por Ryan Coogler, obtuvo nominaciones en casi todas las categorías posibles, incluida mejor película.

Como es habitual cada año, NTN24 le presenta los nominados a las categorías más importantes de los Oscar:

Estas son las producciones nominadas al Oscar a mejor película:

"Bugonia"

"F1"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Marty Supremo"

"Una batalla tras otra"

"Agente secreto"

"Valor sentimental"

"Pecadores"

"Sueños de trenes"

Estos son los nominados al Oscar a mejor actor:

Timothée Chalamet, "Marty Supreme"

Leonardo DiCaprio, "Una batalla tras otra"

Ethan Hawke, "Blue Moon"

Michael B. Jordan, "Pecadores"

Wagner Moura, "El agente secreto"

Estas son las nominadas al Oscar a mejor actriz:

Rose Byrne, "Si pudiera, te patearía"

Kate Hudson, "Song Sung Blue: Sueño inquebrantable"

Emma Stone, "Bugonia"

Jessie Buckley, "Hamnet"

Renate Reinsve, "Valor sentimental"

Estos son los nominados al Oscar a la mejor dirección:

Paul Thomas Anderson, "Una batalla tras otra"

Ryan Coogler, "Pecadores"

Josh Safdie, "Marty Supremo"

Joachim Trier, "Valor sentimental"

Chloé Zhao, "Hamnet"

Estas son las nominadas al Oscar a mejor película internacional:

"Un simple accidente" (Francia)

"El agente secreto" (Brasil)

"Valor sentimental" (Noruega)

"Sirat. Trance en el desierto" (España)

"La voz de Hind Rajab" (Túnez)

 

