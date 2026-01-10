Luto en la música colombiana: murió el cantante Yeison Jiménez en un accidente aéreo

Triste noticia para la música colombiana tras conocerse la muerte del cantante Yeison Jiménez, quien iba a bordo de una avioneta con cinco acompañantes, pero la aeronave no logró altura y terminó incinerándose en un potrero, según medios locales.

VEA TAMBIÉN Luto en Colombia: murió Yeison Jiménez, el reconocido cantante de música popular o

El viaje iba con destino a Medellín y partía desde la vereda Romita en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá. Un video en redes sociales muestra como la avioneta superó la pista para despegar y no logró tomar vuelo, posteriormente se prendió fuego.

Hasta el momento se desconocen las fallas que pudo haber presentado la avioneta que terminó con la vida del reconocido cantante de música popular, quien, además, era uno de los referentes del género.

VEA TAMBIÉN Muere Yeison Jiménez en accidente aéreo en Boyacá cuando viajaba en avión privado, según el alcalde de Paipa o

La Aeronáutica Civil de Colombia se pronunció tras la muerte de Yeison Jiménez y en un comunicado detalló lo ocurrido: "La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajes, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín. El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate notificó la activación de la señal de la localización de emergencia en el sector del evento".

"Actualmente, el SAR Bogotá se encuentra en comunicación directa con la Policía Nacional, cuyo personal ya se encuentra en el lugar del siniestro", prosiguió el escrito.

El artista oriundo de Manzanares, Caldas, cantó en la noche del 9 de enero en Málaga, Santander, y se preparaba para presentarse el 11 del mismo mes en las fiestas de Miraflores, en Boyacá.

Su viaje en esta avioneta era para llegar a presentarse en Marinilla, Antioquia. Sus fanáticos se enteraron del deceso del cantante en el lugar donde iba a cantar.

Los otros ocupantes que fallecieron en el accidente fueron Capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.