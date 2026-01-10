NTN24
Sábado, 10 de enero de 2026
Sábado, 10 de enero de 2026
Colombia

Luto en la música colombiana: murió el cantante Yeison Jiménez en un accidente aéreo

enero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: AFP
Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: AFP
Medios colombianos informaron que el músico iba a bordo de una avioneta junto a cinco acompañantes, pero esta no logró altura y terminó incinerándose.

Triste noticia para la música colombiana tras conocerse la muerte del cantante Yeison Jiménez, quien iba a bordo de una avioneta con cinco acompañantes, pero la aeronave no logró altura y terminó incinerándose en un potrero, según medios locales.

o

El viaje iba con destino a Medellín y partía desde la vereda Romita en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá. Un video en redes sociales muestra como la avioneta superó la pista para despegar y no logró tomar vuelo, posteriormente se prendió fuego.

Hasta el momento se desconocen las fallas que pudo haber presentado la avioneta que terminó con la vida del reconocido cantante de música popular, quien, además, era uno de los referentes del género.

o

La Aeronáutica Civil de Colombia se pronunció tras la muerte de Yeison Jiménez y en un comunicado detalló lo ocurrido: "La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajes, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín. El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate notificó la activación de la señal de la localización de emergencia en el sector del evento".

"Actualmente, el SAR Bogotá se encuentra en comunicación directa con la Policía Nacional, cuyo personal ya se encuentra en el lugar del siniestro", prosiguió el escrito.

El artista oriundo de Manzanares, Caldas, cantó en la noche del 9 de enero en Málaga, Santander, y se preparaba para presentarse el 11 del mismo mes en las fiestas de Miraflores, en Boyacá.

Su viaje en esta avioneta era para llegar a presentarse en Marinilla, Antioquia. Sus fanáticos se enteraron del deceso del cantante en el lugar donde iba a cantar.

Los otros ocupantes que fallecieron en el accidente fueron Capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Temas relacionados:

Colombia

Música

Muerte

Sucesos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Que todos puedan ser liberados": familiares de Biagio Pilieri y Aracelis Balza celebran reencuentros tras ser excarcelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Diosdado Cabello es uno de los principales obstáculos para lograr desmontar el aparato criminal y para liberar a los presos políticos": dirigente político venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Se rumoraba su liberación, pero no recibimos el llamado oficial; jugaron con nosotros”: Ramón Guanipa, hijo del preso político Juan Pablo Guanipa

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Fue asfixiado con bolsas plásticas": crudo relato de la pareja de preso político del régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No hemos visto ninguna liberación de militares y funcionarios de policía": desgarrador testimonio de madre cuyos dos hijos se encuentran presos por el régimen desde hace cinco años

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Más de Entretenimiento

Ver más
El actor Tommy Lee Jones y su hija Victoria Jones. (AFP)
Luto

Hallan muerta en un hotel en la madrugada del 1 de enero a la hija del actor Tommy Lee Jones, quien le dio vida al ‘Agente K’ en 'Hombres de Negro'

cantante colombian J Balvin | Foto: EFE
Bogotá

La inesperada sorpresa que recibió J Balvin durante su concierto en Bogotá: "Me engañaste"

Actor Leonardo DiCaprio | Foto: EFE
Globos de Oro

Película protagonizada por Leonardo DiCaprio se perfila como la favorita a llevarse todo en los Globos de Oro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jugadores de la selección Colombia | Foto: AFP
Selección Colombia

Jugador de la selección Colombia se refirió a las críticas por su inexistente paso por Europa: “entendí que mi lugar está en Sudamérica”

Fontana de Trevi - Foto: Canva
Turismo

Histórico monumento italiano visitado por millones turistas dejará de ser gratuito: esto costará a partir de enero de 2026

Misil de crucero de prueba norcoreano Kim Jong Un - Fotos EFE
Misiles balísticos

Corea del Norte disparó un misil balístico hacia el mar frente a su costa este y aumentó su capacidad de producción de armas tácticas guiadas

Captura de Nicolás Maduro, quien comparecerá ante la justicia de EE.UU. - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro comparecerá este lunes 5 de enero ante la justicia estadounidense

Fútbol - Foto Canva
Futbolistas

Futbolista que se perderá el Mundial por infringir normas antidopaje es condenado ahora a un año de prisión por otra particular acusación

María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Hubo momentos en los que sentí que mi vida corría un riesgo real": María Corina Machado sobre su salida de Venezuela

Marco Rubio - Foto EFE/ Ataque en el Caribe - Foto X: @Southcom
Marco Rubio

"Ha sido una misión muy exitosa que sigue en marcha": Marco Rubio advierte, tras reunión con los demócratas, que van a continuar los ataques contra presuntas narcolanchas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre