Martes, 10 de marzo de 2026
Emiratos Árabes Unidos

Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó que, durante los ataques de Irán a su territorio, ha destruido 241 misiles balísticos

marzo 10, 2026
Por: Natalya Baquero González
Portavoz del Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos - Foto: AFP
En medio de la defensa y seguridad de su nación también lograron destruir 8 misiles balísticos de cruceros.

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos entregó un nuevo informe sobre los misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados que han ingresado a su territorio desde el inicio de las represalias del régimen de Irán, tras la operación militar de los Estados Unidos e Israel, en la que fue dado de baja Ali Jamenei, cabeza de los ayatolás.

De acuerdo con la cartera de defensa de los EAU, desde el comienzo de las represalias del régimen iraní hacia su territorio “se han detectado 262 misiles balísticos”, de los cuales sus Fuerzas Armadas han logrado destruir 241.

No obstante, señalaron que cerca de “19 cayeron al mar” y 2 impactaron directamente en su territorio.

En cuanto a los vehículos aéreos no tripulados, señalaron que han logrado identificar 1475 drones, “de los cuales 1385 fueron interceptados, mientras que 90 cayeron dentro del territorio del país”.

También expresaron que en medio de su defensa y la seguridad de su nación lograron destruir 8 misiles balísticos de cruceros.

Asimismo, indicaron que, desde el inicio de los flagrantes ataques del régimen iraní, han causado hasta la fecha “la muerte de 6 ciudadanos emiratíes, pakistaníes, nepaleses y bangladesíes”.

Entre tanto, cerca de 122 personas de diferentes nacionalidades han sufrido “heridas de moderadas a leves”.

Por último, la cartera de defensa de los Emiratos Árabes Unidos ratificó su compromiso de protección, defensa y seguridad de su nación ante “cualquier amenaza”, con la finalidad de garantizar estabilidad.

“El Ministerio de Defensa afirmó que sigue plenamente preparado para hacer frente a cualquier amenaza y responderá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del país, garantizando la protección de su soberanía, seguridad y estabilidad y salvaguardando sus intereses y capacidades nacionales”, sentenció.

