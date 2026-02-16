NTN24
Lunes, 16 de febrero de 2026
Concierto

Así le respondió Marc Anthony a un fanático que le pidió hablar en español durante un concierto

febrero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Marc Anthony, cantante - Foto EFE
A través de redes sociales se volvió viral el momento en el que el artista le respondió a un fanático que le exigía cantar en español.

El cantante puertorriqueño Marc Anthony protagonizó un incómodo momento en medio de uno de sus conciertos en Las Vegas.

Mientras Marc Anthony interpretaba su éxito “My Baby You”, canción dedicada a su hija Ariana, uno de los asistentes al evento le gritó “¡Habla en español, cabrón!”.

De inmediato, el artista respondió “¡Cállate, cabrón!”, lo que desató risas entre los asistentes, según se puede ver en los videos que rondan las redes sociales.

Dicha reacción generó todo tipo de reacciones, pues hubo quienes aseguraron que se trató de una expresión natural y espontánea, mientras otros criticaron su actitud.

“Pero un artista de su categoría y en Las Vegas claro que tiene que hablar en inglés y si tiene un concierto en España, hablará castellano. Se llama educación”, “Cantante puertorriqueño y nació en Nueva York, todo bien”, son algunos de los comentarios.

o

Cabe señalar que hace unos meses, en una de sus presentaciones en Colombia, el artista también presenció un incómodo momento.

Pues desde el público le lanzaron una botella, acto que no le gustó al artista y generó todo tipo de comentarios.

"El que me tiró la botella que tenga los cojones de decirme quién era. Aquí no, siempre me han respetado, amo a Colombia, pero si me tiran algo pal carajo", aseguró Marc Anthony visiblemente molesto.

Los asistentes también respaldaron al artista e intentaron identificar a la persona que lanzó la botella y empezó a pedir que lo sacaran del estadio por irrespetuoso. Se cree que la persona estaba ‘pasada de tragos’.

“Es una total falta de respeto”, “la gaminería por delante”, “hay personas que no saben de respeto que mal que traten a si al artista que llega a darlo todo en el escenario”, “Colombia siendo Colombia”, entre otros han sido los comentarios de los internautas.

Temas relacionados:

Concierto

Marc Anthony

Las Vegas

Fanáticos

Familiares de presos políticos mantienen prostesta en la cárcel zona 7 de Caracas - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

Así está la situación en la cárcel Zona 7 en medio de huelga de hambre de familiares y presos políticos: desgaste físico, incertidumbre, pero al mismo tiempo resistencia

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez - EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Experto denuncia que hay "10 o 12 maneras de excarcelar de manera muy rápida" pero el régimen venezolano escogió "el camino más largo" para ganar tiempo

Foto: EFE
España

Por primera vez España superó los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero: un 20.2% de la población

Asamblea Naciona afin al régimen venezolano | Foto: AFP
Ley de Amnistía

"El artículo 7 ya tenía problemas, está convirtiendo a quienes son víctimas en culpables": diputado Luis Florido analiza ley de Amnistía en Venezuela

Presos políticos. (EFE)
Presos políticos

"Lo mandaron a sótanos llamados inframundo": familiares de presos en huelga de hambre en Venezuela

Chris Hemsworth | Foto: EFE
Avengers: Doomsday

La increíble transformación física de Chris Hemsworth para su personaje en 'Avengers: Doomsday’

Shakira, artista colombiana / FOTO: EFE
Brasil

El país latinoamericano en el que Shakira ofrecerá concierto gratuito

Nicki Minaj y Donald Trump - AFP
Estados Unidos

Nicki Minaj se declaró "fan número uno" de Donald Trump y dijo que el "odio" dirigido al presidente estadounidense la hizo apoyarlo más

Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Maduro capturado

'Nicolasito' presume que habla por teléfono con Maduro de béisbol y la ley de amnistía mientras familiares de presos políticos ruegan por escuchar a sus seres queridos

Congresista Carlos Giménez habla durante una rueda de prensa en la sede del Directorio Democrático Cubano en Miami, Florida - EFE
Cuba

"Así como lo anticipé con Venezuela, lo digo con Cuba: los días del régimen cubano están contados": congresista Carlos Giménez

Elon Musk (AFP)
Elon Musk

El dinero no compra la felicidad, dice Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo

Miguel Díaz-Canel y Claudia Sheinbaum (EFE)
Petróleo

“La dependencia de Cuba del petróleo mexicano podría llevar a que Cuba intente influir en los asuntos internos mexicanos, como hizo en Venezuela”: Esteban Román

Chris Hemsworth | Foto: EFE
Avengers: Doomsday

La increíble transformación física de Chris Hemsworth para su personaje en 'Avengers: Doomsday’

Cuba | Foto Canva
Cuba

Embajadas de Europa y América Latina activan planes de evacuación ante la crisis y la presión de Estados Unidos en Cuba

Irfaan Ali, presidente de Guyana | Foto: EFE
Guyana

Guyana dice que la captura de Nicolás Maduro no reduce la "amenaza" de Venezuela en la disputa por el Esequibo

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre