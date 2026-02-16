Así le respondió Marc Anthony a un fanático que le pidió hablar en español durante un concierto

El cantante puertorriqueño Marc Anthony protagonizó un incómodo momento en medio de uno de sus conciertos en Las Vegas.

A través de redes sociales se volvió viral el momento en el que el artista le respondió a un fanático que le exigía cantar en español.

Mientras Marc Anthony interpretaba su éxito “My Baby You”, canción dedicada a su hija Ariana, uno de los asistentes al evento le gritó “¡Habla en español, cabrón!”.

De inmediato, el artista respondió “¡Cállate, cabrón!”, lo que desató risas entre los asistentes, según se puede ver en los videos que rondan las redes sociales.

Dicha reacción generó todo tipo de reacciones, pues hubo quienes aseguraron que se trató de una expresión natural y espontánea, mientras otros criticaron su actitud.

“Pero un artista de su categoría y en Las Vegas claro que tiene que hablar en inglés y si tiene un concierto en España, hablará castellano. Se llama educación”, “Cantante puertorriqueño y nació en Nueva York, todo bien”, son algunos de los comentarios.

Cabe señalar que hace unos meses, en una de sus presentaciones en Colombia, el artista también presenció un incómodo momento.

Pues desde el público le lanzaron una botella, acto que no le gustó al artista y generó todo tipo de comentarios.

"El que me tiró la botella que tenga los cojones de decirme quién era. Aquí no, siempre me han respetado, amo a Colombia, pero si me tiran algo pal carajo", aseguró Marc Anthony visiblemente molesto.

Los asistentes también respaldaron al artista e intentaron identificar a la persona que lanzó la botella y empezó a pedir que lo sacaran del estadio por irrespetuoso. Se cree que la persona estaba ‘pasada de tragos’.

“Es una total falta de respeto”, “la gaminería por delante”, “hay personas que no saben de respeto que mal que traten a si al artista que llega a darlo todo en el escenario”, “Colombia siendo Colombia”, entre otros han sido los comentarios de los internautas.