Oficial retirado de Estados Unidos advierte que el Gobierno Trump podría iniciar una "acción contundente y específica" contra el régimen cubano
Guillermo Cueto, oficial retirado de seguridad nacional ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos, dijo en El Informativo de NTN24 que el Gobierno del presidente Donald Trump podría llegar a emprender una "acción contundente" contra el régimen cubano.
Las declaraciones de Cueto se dieron a propósito de la creciente crisis entre Estados Unidos y Cuba, que se escaló luego de que el régimen castrista anunciara el miércoles la muerte de cuatro personas que iban a bordo de una embarcación registrada en Florida y que después señaló que "pretendían realizar una infiltración con fines terroristas".
"Las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba no lucen a que están yendo hacia ningún tipo de resultados positivos. Se ha hablado de que se ha dado un ultimátum a Díaz-Canel de que, si no cooperan (…) y de que si se maltrata a esta gente se emprendería una acción contundente y específica de distintas modalidades", expresó Cueto.
Dichas acciones de Estados Unidos en Cuba estarían enfocadas, según el coronel retirado, en buscar en la isla "una eventual transición a la democracia" y comparó la situación con lo que el Gobierno Trump ha realizado en Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro en el operativo militar en Caracas del 3 de enero.
"Es mejor que Cuba escuche lo que se le está diciendo porque esto no es una cosa tenue, no es una cosa leve, y ya las cosas han estado muy mal entre Cuba y Estados Unidos por todas las violaciones de Cuba en 67 años contra los cubanos", advirtió Cueto.
El oficial retirado alertó además con que Estados Unidos no está dispuesto a que "Cuba siga siendo una plataforma de terrorismo inclusive con personeros de Hezbolá, de Irán y de todos los carteles internacionales de narcotráfico y de terrorismo que hay en Cuba".