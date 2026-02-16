NTN24
Lunes, 16 de febrero de 2026
Lunes, 16 de febrero de 2026
Al Pacino

El emotivo mensaje con el que Al Pacino lamentó la muerte del actor Robert Duvall con quien coprotagonizó 'El Padrino'

febrero 16, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Al Pacino, actor estadounidense - Foto: EFE
Al Pacino, actor estadounidense - Foto: EFE
Al Pacino no dudó en reconocer el profesionalismo de Duvall en el cine, con quien hizo historia en la pantalla grande.

El actor estadounidense Alfredo James Pacino, conocido como Al Pacino, lamentó este lunes la muerte de su colega Robert Duvall, a los 95 años, con quien coprotagonizó la icónica película El Padrino en 1972.

A través de un comunicado divulgado por la agencia AFP, Al Pacino envió un emotivo mensaje para Duvall.

Al Pacino no dudó en reconocer el profesionalismo de Duvall en el cine, con quien hizo historia en la pantalla grande.

o

"Fue un honor haber trabajado con Robert Duvall. Era un actor nato, como dicen, su conexión con la actuación, su comprensión y su fenomenal don siempre serán recordados. Lo echaré de menos", indicó el reconocido actor estadounidense.

Junto a Al Pacino, el fallecido actor interpretó al afable abogado de la mafia en "El Padrino".

Cabe resaltar que Robert Duvall forjó una extraordinaria carrera en el cine, incluso ganando un Óscar con su actuación en “Tender Mercies” en 1983.

Su capacidad en la actuación era tal que protagonizó distintos personajes que valieron siete nominaciones en los premios Óscar durante su carrera.

Su interpretación del afable consejero de la mafia Tom Hagen en las dos primeras entregas de "El Padrino" y el maníaco teniente coronel William Kilgore en la épica de la guerra de Vietnam de 1979 de Francis Ford Coppola, "Apocalypse Now", se convirtieron en sus interpretaciones más aclamadas.

o

Esta última le valió a Duvall una nominación al Oscar y lo convirtió en una estrella de primer nivel después de años de interpretar papeles menores.

"Me encanta el olor del napalm por la mañana", fue una de las frases más icónicas de su personaje amante de la guerra, con el torso desnudo, arrogante y que vestía un gran sombrero de vaquero negro.

La crítica de cine Elaine Mancini describió una vez a Duvall como "el actor más competente técnicamente, el más versátil y el más convincente de la pantalla en los Estados Unidos".

Temas relacionados:

Al Pacino

Cine

Hollywood

Muerte

Premios Óscar

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

En medio de alarmante caída en la erradicación manual de coca, Petro no tiene otra opción que volver al glifosato con drones y el respaldo de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Vi en su mirada un grito de auxilio": el desgarrador testimonio de Marymar Vásquez, esposa del capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Pese a recompensa de 5 millones de dólares en EE. UU., Delcy Rodríguez hizo polémico nombramiento en posición clave del régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nos sentimos engañados y burlados porque se hizo una promesa que no se cumplió": familiares de presos políticos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Polémica flotilla de activistas busca llevar "ayuda humanitaria a Cuba"; la presencia de la hija de Raúl Castro provoca rechazo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Suena hasta ridículo": expertos analizan la petición de Nicolás Maduro de ser incluido en la ley de amnistía que se debate en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Elliott Abrams, exenviado especial de EE. UU. para Venezuela - Foto: EFE
Elliott Abrams

"No puede ser una fotografía del presidente Trump y al lado Diosdado Cabello": Elliott Abrams sobre posibilidad de un viaje del presidente de EE. UU. a Venezuela

Delcy Rodríguez. (Canva y EFE)
Delcy Rodríguez

"Delcy Rodríguez traicionó y en organizaciones criminales la traición se paga": Antonio De la Cruz

s
Presos políticos

"Vi en su mirada un grito de auxilio": el desgarrador testimonio de Marymar Vásquez, esposa del capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

Familiares de presos políticos mantienen prostesta en la cárcel zona 7 de Caracas - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

Así está la situación en la cárcel Zona 7 en medio de huelga de hambre de familiares y presos políticos: desgaste físico, incertidumbre, pero al mismo tiempo resistencia

Reflejo de la crisis de Cuba en las calles - Foto: AFP
Cuba

"Muchas personas buscan comida en contenedores de basura": activista sobre crisis de alimentos y medicinas en Cuba

Más de Entretenimiento

Ver más
Shakira/ Bad Bunny/ Gustavo Dudamel - Fotos AFP
Super Bowl

Estos artistas latinos, incluidos Gustavo Dudamel y Shakira, brillaron en Super Bowl antes que Bad Bunny este domingo

Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: EFE
Colombia

El lapsus de Poncho Zuleta cuando quiso homenajear a Yeison Jiménez y lo confundió con otro cantante colombiano

Antonio Sanint en On The Road
On the Road

El actor colombiano Antonio Sanint reveló cómo llegó a protagonizar las grandes novelas colombianas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y Claudia Gurisatti, directora de NTN24 - Foto: NTN24
Foro Económico Internacional CAF

"Los próximos cinco años nos hemos comprometido a colocar 100 mil millones de dólares en nuevos programas y proyectos para América Latina": Sergio Díaz-Granados, presidente de CAF

Donald Trump | Foto AFP
Estados Unidos

¿Puede Trump resolver conflictos globales? Expertos analizan su nueva Junta de Paz

James Rodríguez hace llamado para apoyar a afectados en Córdoba tras intensas lluvias -EFE
Colombia

James Rodríguez hace llamado para apoyar a afectados en Córdoba tras intensas lluvias: "Unidos somos más fuertes"

Paramount, Netflix y Warner Bros | Foto AFP
Warner Bros

Paramount contraataca: mejora su oferta para frenar alianza entre Netflix y Warner Bros Discovery

El dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el helipuerto de Wall Street antes de ser traslados al tribunal federal en Nueva York-Foto: EFE
Nicolás Maduro

“Tengo información de muertes rusas y muertes iraníes”: general del Ejército de Venezuela en retiro sobre el operativo de captura de Maduro

Rafael Tudares - AFP
Presos políticos en Venezuela

Arzobispo de Caracas buscó deslindarse de la grave denuncia que hizo la hija de Edmundo González Urrutia por “extorsión”

Foto de referencia de visas (Canva)
visas

Departamento de Estado de EE. UU. confirma fecha en la que las solicitudes de visa de más de 20 países tendrán un incremento de entre 5 mil y 15 mil dólares

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre