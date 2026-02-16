El emotivo mensaje con el que Al Pacino lamentó la muerte del actor Robert Duvall con quien coprotagonizó 'El Padrino'

El actor estadounidense Alfredo James Pacino, conocido como Al Pacino, lamentó este lunes la muerte de su colega Robert Duvall, a los 95 años, con quien coprotagonizó la icónica película El Padrino en 1972.

A través de un comunicado divulgado por la agencia AFP, Al Pacino envió un emotivo mensaje para Duvall.

Al Pacino no dudó en reconocer el profesionalismo de Duvall en el cine, con quien hizo historia en la pantalla grande.

"Fue un honor haber trabajado con Robert Duvall. Era un actor nato, como dicen, su conexión con la actuación, su comprensión y su fenomenal don siempre serán recordados. Lo echaré de menos", indicó el reconocido actor estadounidense.

Junto a Al Pacino, el fallecido actor interpretó al afable abogado de la mafia en "El Padrino".

Cabe resaltar que Robert Duvall forjó una extraordinaria carrera en el cine, incluso ganando un Óscar con su actuación en “Tender Mercies” en 1983.

Su capacidad en la actuación era tal que protagonizó distintos personajes que valieron siete nominaciones en los premios Óscar durante su carrera.

Su interpretación del afable consejero de la mafia Tom Hagen en las dos primeras entregas de "El Padrino" y el maníaco teniente coronel William Kilgore en la épica de la guerra de Vietnam de 1979 de Francis Ford Coppola, "Apocalypse Now", se convirtieron en sus interpretaciones más aclamadas.

VEA TAMBIÉN Así le respondió Marc Anthony a un fanático que le pidió hablar en español durante un concierto o

Esta última le valió a Duvall una nominación al Oscar y lo convirtió en una estrella de primer nivel después de años de interpretar papeles menores.

"Me encanta el olor del napalm por la mañana", fue una de las frases más icónicas de su personaje amante de la guerra, con el torso desnudo, arrogante y que vestía un gran sombrero de vaquero negro.

La crítica de cine Elaine Mancini describió una vez a Duvall como "el actor más competente técnicamente, el más versátil y el más convincente de la pantalla en los Estados Unidos".