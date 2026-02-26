NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
El Chavo del 8

Falleció importante integrante del equipo de 'El Chavo del 8' y 'El Chapulín Colorado'

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Elenco de el ‘Chavo del 8’ - Foto EFE
Pese a que no tuvo el reconocimiento que logró el elenco de El ‘Chavo del 8’, fue pieza clave para el famoso programa.

La televisión mexicana lamentó la partida de una importante figura del equipo de 'El Chavo del 8' y 'El Chapulín Colorado'.

Se trata de Carmen Ochoa, quien no apareció frente a las cámaras, pero fue una de las encargadas de darle vida al personaje de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.

“Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa. Una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Q.E.P.D.”, indica el comunicado.

Carmen Ochoa, productora y directora de TV, trabajó junto a Chespirito y llevó sus ideas a la televisión con éxito.

Ochoa trabajó con Roberto Gómez Bolaños desde 1973 hasta 1985 produciendo sus programas. La noticia de su muerte se dio a conocer en la cuenta oficial de Chespirito, que destacó su creatividad y aporte a los programas que marcaron a generaciones.

“Este fue nuestro último desayuno juntos, que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya, te voy a extrañar Carmelita. Tantos recuerdos cuando fuiste productora de Chespirito. Un abrazo a tus hijos”, indicó Edgar Vivar.

La serie mexicana ‘El Chavo del Ocho’ ha sido a lo largo de los años uno de los programas de televisión más exitosos en Latinoamérica.

Desde su lanzamiento como serie independiente en 1973, pues anteriormente era un sketch del programa ‘Chespirito’, hasta la finalización de las grabaciones en 1980, los personajes de la serie gozaron de gran popularidad, incluso hasta después de que se acabara el icónico programa.

