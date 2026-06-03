Detienen a alcalde en Ecuador por supuestamente liderar una estructura dedicada al lavado de activos

Un alcalde de Ecuador fue detenido este miércoles por supuestamente liderar una estructura dedicada al lavado de activos y tener vínculos con una banda del crimen organizado, según informó el ministro de Interior, John Reimberg.

VEA TAMBIÉN El ministro de Defensa de Bolivia renunció tras más de un mes de protestas en su país o

Es el tercer alcalde del izquierdista Movimiento Revolución Ciudadana detenido en el marco de la ofensiva del presidente Daniel Noboa contra las organizaciones criminales.

En un operativo realizado en tres provincias, la policía arrestó a Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, una ciudad cerca de la frontera con Colombia.

VEA TAMBIÉN Policía de Ecuador confirma el hallazgo de ocho cadáveres en bolsas en el suroeste del país o

Villacís fue detenido junto a otras siete personas, incluidos funcionarios judiciales y un exjuez.

Rodeado de decenas de policías fuertemente armados y de rostro cubierto, Villacís salió esposado de un hotel junto a otros detenidos.

VEA TAMBIÉN Régimen de Irán atacó terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Kuwait: al menos una persona murió o

Reimberg, quien encabezó la operación en la que fue arrestado Villacís, declaró a periodistas que la estructura controlada por el jefe municipal habría obtenido de forma ilícita unos 17 millones de dólares.

Con el apoyo de Estados Unidos, Noboa, en el poder desde noviembre de 2023, aplica medidas para enfrentar a las organizaciones criminales y sus presuntos vínculos con élites políticas.

Ecuador registra altos niveles de violencia vinculados a bandas dedicadas al narcotráfico, la extorsión y otros crímenes.

Con una tasa de homicidios de 50,9 por cada 100.000 habitantes en 2025, es uno de los países más peligrosos de Latinoamérica, según el centro de análisis de seguridad Insight Crime.