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Miércoles, 03 de junio de 2026
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Ecuador

Detienen a alcalde en Ecuador por supuestamente liderar una estructura dedicada al lavado de activos

junio 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Agente de la Policía Nacional de Ecuador - Foto de referencia: EFE
Agente de la Policía Nacional de Ecuador - Foto de referencia: EFE
En un operativo realizado en tres provincias, la policía arrestó a Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, una ciudad cerca de la frontera con Colombia.

Un alcalde de Ecuador fue detenido este miércoles por supuestamente liderar una estructura dedicada al lavado de activos y tener vínculos con una banda del crimen organizado, según informó el ministro de Interior, John Reimberg.

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Es el tercer alcalde del izquierdista Movimiento Revolución Ciudadana detenido en el marco de la ofensiva del presidente Daniel Noboa contra las organizaciones criminales.

En un operativo realizado en tres provincias, la policía arrestó a Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, una ciudad cerca de la frontera con Colombia.

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Villacís fue detenido junto a otras siete personas, incluidos funcionarios judiciales y un exjuez.

Rodeado de decenas de policías fuertemente armados y de rostro cubierto, Villacís salió esposado de un hotel junto a otros detenidos.

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Reimberg, quien encabezó la operación en la que fue arrestado Villacís, declaró a periodistas que la estructura controlada por el jefe municipal habría obtenido de forma ilícita unos 17 millones de dólares.

Con el apoyo de Estados Unidos, Noboa, en el poder desde noviembre de 2023, aplica medidas para enfrentar a las organizaciones criminales y sus presuntos vínculos con élites políticas.

Ecuador registra altos niveles de violencia vinculados a bandas dedicadas al narcotráfico, la extorsión y otros crímenes.

Con una tasa de homicidios de 50,9 por cada 100.000 habitantes en 2025, es uno de los países más peligrosos de Latinoamérica, según el centro de análisis de seguridad Insight Crime.

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