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Víctor Hugo Quero

Fiscalía del régimen de Venezuela publica resultados de la autopsia del cadáver de Víctor Hugo Quero y señala que la muerte del preso político data de aproximadamente un año

junio 2, 2026
Por: Saúl Montes
Sede el Ministerio Público de Venezuela / Víctor Hugo Quero, prisionero político venezolano - Fotos: EFE
Sede el Ministerio Público de Venezuela / Víctor Hugo Quero, prisionero político venezolano - Fotos: EFE
El Ministerio Público chavista emitió un comunicado este martes 2 de junio.

La Fiscalía del régimen de Venezuela publicó los resultados de la autopsia del cadáver del preso político Víctor Hugo Quero Navas, en el que reportó la fecha aproximada de su muerte, así como la supuesta causa.

Según un comunicado emitido este martes por el Ministerio Público chavista, los estudios correspondientes evidenciaron “una data de muerte aproximada de 10 meses a 1 año”.

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En cuanto a la causa de muerte, señaló que “la necropsia de ley, así como los estudios histológicos, toxicológicos y demás experticias complementarias, permitieron dictaminar que el deceso se produjo por un tromboembolismo pulmonar”.

En el documento no declara la responsabilidad de la omisión en la información a su madre Carmen Teresa Navas, quien murió pocos días después de que fue exhumado su hijo.

“No se evidenciaron lesiones traumáticas en el cadáver. En el desarrollo de parte de estas experticias se contó con el apoyo de establecimientos privados de salud del país”, aseguró la Fiscalía chavista en el comunicado.

Víctor Hugo Quero Navas, quien se encontraba privado de libertad en el Centro Penitenciario Rodeo I al momento de su muerte, fue exhumado el 8 de mayo de 2026.

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En el comunicado, el Ministerio Público del régimen dijo que “en el marco de la investigación penal, se recabaron múltiples elementos de convicción a través de inspecciones técnicas y fijaciones fotográficas a los lugares relacionados con el hecho, actas de entrevistas, levantamiento planimétrico, reconstrucción versada de los hechos, experticias de extracción de contenido de registros fílmicos, colección de historia clínica, entre otras”.

El 19 de mayo se llevó a cabo el sepelio de Carmen Navas, días después de enterarse de que su hijo murió bajo custodia del régimen de Venezuela, un caso que conmocionó al país y que se convirtió en símbolo de quienes luchan por la libertad de todos los presos políticos.

El caso de Víctor Hugo tomó relevancia, ya que, desde el primer día, estuvo bajo desaparición forzada; su madre denunció lo ocurrido y luchó incansablemente por saber su paradero.

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