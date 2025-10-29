NTN24
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

octubre 29, 2025
Por: Arturo McFields
Lea aquí la columna de opinión de Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA y miembro del Cuerpo de Paz de Noruega.

La dictadura de Cuba tuvo una victoria con sabor a derrota en la ONU. Por primera vez los 191 votos de condena al supuesto bloqueo se redujeron a 165. Votos en contra, abstenciones y varias ausencias evidenciaron que menos países creen las mentiras del régimen.

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica lideraron un distanciamiento de la falsa narrativa del bloqueo. Con abstenciones y rechazos decidieron hacer algo nunca antes visto: decir no al régimen de Cuba y su diplomacia apócrifa.

El Salvador y República Dominicana también manifestaron su desapego a la dictadura. Los dos países dejaron vacíos sus asientos en la ONU. Su ausencia envía un mensaje poderoso: Ya no creemos en la patraña del bloqueo y no vamos a participar de esta farsa.

México vergüenza mundial. La gran nación Azteca subsidia con petróleo a Cuba y votó en apoyo total a un régimen que tortura, encarcela y desaparece a sus ciudadanos. La doctrina Estrada vale nada, México interfiere y empodera a la dictadura más antigua de las Américas.

Otro hecho histórico. Por primera vez en 50 años Siria mandó al carajo a la dictadura de Castro. El régimen que Bashar Al-Assad gobernó con puño de hierro, hoy busca unirse al mundo moderno y ubicarse del lado correcto de la historia.

Hungría, Lituania, Estonia, Bosnia y Rumania también se desmarcaron de Cuba. Saben que el régimen comunista es una sucursal tropical de Rusia. No es una víctima sino un victimario dispuesto a invadir a cualquier estado soberano.

Ucrania se opuso a la farsa del bloqueo y condenó a los mercenarios cubanos. La isla sigue enviando a miles de soldados a invadir Kiev con la bendición de Vladimir Putin. Juntos trafican con el hambre y la desesperación de un pueblo.

Los amigos europeos de Cuba. Mientras el pueblo cubano vive un infierno, la dictadura sigue recibiendo beneficios y ayuda de algunos amigos europeos, románticos empedernidos que creen en el comunismo, a pesar de que Cuba es una dictadura pura y dura.

El bloqueo es una mentira. No existe. El embajador de Estados Unidos Mike Waltz lo dejó claro: “Siempre se ha permitido a Cuba importar alimentos, medicinas y ayuda humanitaria”. El año pasado Estados Unidos exportó bienes a Cuba por un valor de más de quinientos millones de dólares.

El pollo de Estados Unidos en la isla. Cuba recibe miles de productos de Canadá, China, España, México, Brasil, Alemania y una lista interminable de naciones. El pollo que más se consume en la isla proviene de Estados Unidos, país al que compra productos avícolas por un valor de hasta 300 millones de dólares.

Militares ricos y pueblo pobre. Las empresas y hoteles controlados por los comandantes y coroneles acumulan miles de millones de dólares en cuentas bancarias en paraísos fiscales, mientras el pueblo sufre hambre y vive en edificios que se caen a pedazos.

Esto es solo el comienzo. La votación en la ONU deja claro que Estados Unidos esta devuelta y que esta dispuesto a jugar un rol protagónico en la escena mundial. No mirará al costado cuando se trate de la dictadura más antigua y criminal de Latinoamérica. Enhorabuena.

Temas relacionados:

Arturo McFields

Cuba

Régimen Castrista

Régimen cubano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Brasil se está volviendo un narcoestado y Lula no quiere clasificar a los grupos criminales como organizaciones terroristas”: diputado brasileño Marcel Van Hattem

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cuatro semanas de cierre de Gobierno Federal en EE. UU.: ¿Cuál es su impacto?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Operativo en Río de Janeiro: ¿una nueva estrategia en la lucha contra el narcotráfico en Brasil?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Lo que hay detrás de uno de los sobrevivientes a los ataques a narcolanchas en el Pacífico: ya había sido condenado en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Más de Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro/ Benjamin Netanyahu y Donald Trump - Fotos EFE
Gustavo Petro

Presidente Petro adelanta que buscará cambios en el TLC de Colombia con Estados Unidos y dice que pondrá fin al acuerdo bilateral con Israel

Arquero del Inter de Milán, Josep Martínez | Foto: AFP
Inter de Milán

Arquero español del Inter de Milán atropelló a un anciano en silla de ruedas que murió instantáneamente

Museo de Louvre en Paris, Francia (AFP)
Museo

Revelan el exorbitante valor de las joyas reales robadas del museo del Louvre

Foto de referencia del Inpec - Foto EFE
Colombia

Ataque armado en la cárcel Modelo de Bogotá deja un guardia muerto y otros dos heridos

Grammy - Foto EFE/ Bandera de Colombia - Foto de referencia Canva
Latin Grammy

Ni Maluma, Karol G o Shakira: este es el artista colombiano más nominado a los Latin Grammy 2025

Feminicidio

Entre la vida y la muerte una médico venezolana que fue estrangulada por su expareja en Chile

María Corina Machado, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro / FOTO: EFE
María Corina Machado

“Sabemos que los silencios muchas veces dicen más que adornados discursos”: María Corina Machado les responde a los presidentes de México y Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda