El FC Barcelona no estaba enterado de la visita de Lionel Messi al estadio Camp Nou

El astro argentino Lionel Messi visitó el estadio Camp Nou, el coliseo en el que brilló durante varios años y en el que pasó la mayor parte de su carrera profesional.

Desde el club catalán explicaron que la ‘Pulga’ se presentó directamente en el estadio y solicitó permiso para ingresar al estadio.

Tras ingresar al campo, el ‘10’ de la ‘albiceleste’ compartió varias imágenes en las que aparece recorriendo el mítico estadio.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, dijo.

“Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”, añadió.

En su paso por la casa del Barcelona, Messi dejó sobre la mesa la posibilidad de regresar causando nostalgia entre sus seguidores que afirman extrañarlo y piden que vuelva.

“Bienvenido de nuevo a tu casa”, “¿No quieres volver en enero por 6 meses?”, “¡Vuelve para un último baile, por favor!”, “Vuelve aunque sea por una temporada”, “Te extraño”, “Nos volvimos a ilusionar”, son algunos de los comentarios.

La última vez que el futbolista argentino pisó el Camp Nou fue el 16 de mayo de 2021 en el partido que disputó con el Barcelona ante el Celta de Vigo, en el que los culés cayeron 2-1.

Meses después, el 8 de agosto de ese año, Messi anunció que dejaba el club en el que duró 17 temporadas.

Tras dejar el conjunto culé, Messi fichó para el París Saint-Germain (PSG) y luego llegó a la MLS para jugar con el Inter Miami.