Pilotos a bordo del portaviones Gerald Ford "esperan ordenes de ataque" mientras Trump estudia opciones militares contra Venezuela, según el Washington Post

En la noche del jueves, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció la puesta en marcha de la Operación Lanza del Sur, una misión liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y el Comando Sur.

Según aseguró Hegseth mediante su cuenta oficial de X, la misión busca defender a Estados Unidos, "expulsar a los narcoterroristas del hemisferio y proteger al país de las drogas" que están a los ciudadanos de la unión americana.

"Liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y SOUTHCOM, esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos", señaló el secretario.

Ahora, medios estadounidenses como el Washington Post, aseguran que Trump ya estudia las posibilidades actualizadas para una eventual intervención militar en Venezuela.

El WP asegura que este viernes el secretario Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, regresaron a la Casa Blanca para un segundo día consecutivo de deliberaciones centradas en una posible acción militar en Venezuela.

Asimismo, menciona que las Fuerzas Armadas estadounidenses están "preparadas" para órdenes de ataque, según fuentes cercanas a los asuntos.

Según el medio, desde hace días se llevan a cabo conversaciones de alto nivel sobre si atacar Venezuela y cómo hacerlo, encuentros en los que también participaron el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el subjefe de Gabinete Stephen Miller.

Mientras tanto, se abren otros cuestionamientos en caso de un ataque: en primera medida, cualquier ataque en territorio venezolano "desbarataría las frecuentes promesas del presidente de evitar nuevos conflictos y traicionaría las promesas hechas al Congreso en las últimas semanas de que no se estaban realizando preparativos para tal ataque".

Asimismo, se complejizaría la cooperación de su Gobierno con otros países latinoamericanos, esto sin tener en cuenta que aún no es claro si el objetivo final de Trump es sacar a Maduro del poder en Venezuela.

A esto se le suma que en agosto, Estados Unidos aumentó la recompensa por información que condujera al arresto y condena de Maduro de 25 millones de dólares a 50 millones de dólares.

Mientras tanto, el Washington Post señala que los pilotos de combate a bordo del portaaviones USS Gerald R. Ford, desplegado recientemente en el Caribe, han estado estudiando las defensas aéreas venezolanas, aunque aún desconocen si recibirán la orden de atacar, según una fuente.

Por su parte, el Ministerio de Defensa del régimen venezolano, ha anunciado una movilización masiva de miles de uniformados de las fuerzas aéreas, terrestres y navales para preparar la defensa del país, pese a que Maduro ha pedido a Trump que no escale el conflicto.