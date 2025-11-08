Falleció a los 87 años reconocida actriz del elenco de 'El chavo del ocho'

Luto en el mundo del entretenimiento tras la muerte de reconocida actriz mexicana que hizo parte del elenco de ‘El Chavo del 8’.

La Asociación Nacional de Actores confirmó este viernes la muerte de la actriz mexicana María del Carmen Vela a los 87 años de edad.

“La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, “Maricarmen Vela”, miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en Paz”, indicaron.

Hasta el momento, las causas de su fallecimiento no han sido esclarecidas, sin embargo, sus seguidores especulan que es resultado de su avanzada edad.

Tras su muerte, sus amigos y colegas continúan enviando sus condolencias a sus familiares más cercanos.

"Descanse en paz", "La vamos a extrañar", "Mis condolencias a la familia", "De las mejores actrices que ha dado México" y "La recuerdo en fotonovelas", indican los internautas.

VEA TAMBIÉN Idéntico: así luce el sobrino de Michael Jackson en el tráiler oficial de la película biográfica del icónico cantante o

La actriz, con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, fue una presencia constante y apreciada en las producciones de Televisa.

En la serie de televisión ‘El Chavo del 8’, María del Carmen Vela interpretó a Gloria, la tía de 'Paty'.

Además, participó en 'Chespirito', 'La denuncia del lobo feroz', 'Chaparrón acusado' y 'Los chifladitos'.

Maricarmen Vela, nacida el 9 de noviembre de 1937 en Játiva, Valencia, España, construyó una destacada carrera en México como actriz de cine, televisión y teatro.

Con más de 60 años de carrera, Vela se destacó por su profesionalismo y contribución a la televisión mexicana, dejando un legado en la industria del entretenimiento.

La actriz mexicana, con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, fue una presencia constante y apreciada en importantes producciones.