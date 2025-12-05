Evacúan a 169 pasajeros tras incendio cerca de un avión en aeropuerto de Brasil

Un avión de Latam debió evacuar a 169 pasajeros la noche del jueves en el aeropuerto internacional de Guarulhos en São Paulo, el mayor de Brasil, tras un incendio en un equipamiento de carga.

El avión se preparaba para despegar cuando la cabina se llenó repentinamente de humo, al mismo tiempo que los pasajeros vieron llamas bajo el ala a través de las ventanas.

Ante el peligro, la tripulación activó los protocolos de seguridad para lograr evacuar a las 169 personas que se encontraban a bordo del avión.

De acuerdo con un comunicado oficial de LATAM, el incidente ocurrió cuando el avión ya encontraba estacionado en plataforma y no se dio en el avión.

“El evento se originó en un equipo de apoyo en tierra operado por un proveedor externo, y el humo ingresó a la cabina sin que se produjera fuego directo en el interior de la aeronave”, explicó la compañía.

Los pasajeros se deslizaron por las rampas inflables y corrieron por la pista. Hasta el momento no se reporta ningún herido.

“Todos los ocupantes fueron desembarcados de manera segura. No se registraron personas lesionadas”, aseguró LATAM en su declaración oficial.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos del aeropuerto informó que el fuego fue controlado minutos después.

“Nuestros equipos actuaron de forma inmediata, logrando sofocar el incendio sin mayores consecuencias”, señalaron.

Ante el incidente, los pasajeros recibieron asistencia, alimentación y reubicación de sus vuelos. “La seguridad de nuestros pasajeros y tripulantes es y seguirá siendo nuestra prioridad absoluta”, subrayó la aerolínea.