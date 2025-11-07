NTN24
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Corte Suprema de Estados Unidos

Corte Suprema de Estados Unidos avaló orden de Trump de eliminar el tercer género en los pasaportes

noviembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto referencia: AFP
Desde su regreso a la Casa Blanca, el líder republicano ha emprendido una lucha contra las personas trans.

Este viernes se conoció que la que la Corte Suprema de Estados Unidos avaló la orden para que el gobierno de Donald Trump elimine el tercer género del pasaporte.

La orden avalada por la corte especifica que los solicitantes de pasaportes deberán hacerlo por su sexo biológico y no por su identidad de género.

Este es el golpe más reciente que ha dado la Corte Suprema estadounidense a las políticas que buscan amparar a la comunidad trans y no binarios del país.

En la orden, que no está firmada por ningún magistrado, se asegura que mostrar el sexo en los pasaportes “no atenta más contra los principios de igualdad de protección que mostrar su país de nacimiento”.

Además, el gobierno “se limita a dar fe de un hecho histórico sin someter a nadie a un trato diferenciado”.

A su regreso en enero a la Oficina Oval, Trump emitió una orden ejecutiva para aceptar solo los géneros masculino y femenino.

Con esta orden puso fin al reconocimiento oficial de un tercer género, identificado con una "X" en los pasaportes estadounidenses.

Los pasaportes emitidos por el Departamento de Estado ahora deben indicar el sexo biológico de su titular al nacer.

Otras medidas que han sido avaladas por la Corte Suprema es la de prohibir transición de género para menores.

o

En julio de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos respaldó una ley estatal que prohíbe el acceso de menores a tratamientos de transición de género, un tema que genera polémica en el país.

Con seis votos a favor y tres en contra, el máximo tribunal votó a favor de avalar la ley de Tennessee que prohíbe los tratamientos hormonales, los bloqueadores de la pubertad y la cirugía de transición de género para menores de 18 años.

"El papel de la Corte no es 'juzgar la sabiduría, la equidad o la lógica' (de la ley) sino solo asegurar que la ley no viole las garantías de protección igualitaria", escribió el presidente de la Corte, John Roberts.

"No lo hace" porque los temas relacionadas con la política "se dejan, por tanto, de manera apropiada, en manos del pueblo, sus representantes elegidos y el proceso democrático", añadió.

En enero de 2025, Trump emitió un decreto en el que puso fin a la financiación gubernamental para cirugías de transición de género de menores en Estados Unidos.

La orden ejecutiva sostiene: “En todo el país, los profesionales médicos mutilan y esterilizan a un número cada vez mayor de niños influenciables".

"Esta peligrosa tendencia será una mancha en la historia de nuestra nación y debe terminar", puntualiza la circular.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el líder republicano ha emprendido una lucha contra las personas trans y con identidades de género diversas el país.

