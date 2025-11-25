NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Shakira

Sobrino de Shakira dejó de ser parte de su gira mundial: "No me supe manejar en ese ambiente"

noviembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Shakira en uno de sus conciertos del 'Las Mujeres Ya No Lloran Tour' | Foto: EFE
Shakira en uno de sus conciertos del 'Las Mujeres Ya No Lloran Tour' | Foto: EFE
La colombiana volvió a realizar una gira mundial después de siete años y su sobrino se había hecho notar debido a ser el encargado de las redes sociales.

Shakira volvió al ruedo con la gira mundial ‘Las Mujeres ya no lloran’, que se convirtió en la más importante de su carrera y dentro de su equipo de trabajo se encuentran familiares como su hermano Tonino y su sobrino Tarik Mebarak.

Sin embargo, su sobrino Tarik dejó de ser parte del equipo de trabajo de la barranquillera pese a que la gira no se ha terminado, pues en estos momentos está girando por segunda vez en Suramérica y se dirige a Paraguay para sus conciertos del 28 de noviembre.

o

De acuerdo con una entrevista que el sobrino de Shakira concedió al medio español Vanitatis, su salida ocurrió porque no se supo "manejar en ese ambiente".

"Eran mis primeras veces con una gira así de loca y hay pros y contras de trabajar con la familia. Si tienes un compañero de trabajo que siempre cumple, aunque en su tiempo libre haga otra cosa, siempre estará ahí si nunca falla. Pero lo que pasa es que, como yo soy familia, cumplí con mi trabajo, pero no le gustaba cómo me manejaba en ese ambiente y decidió que no volvía. Es un ambiente muy exigente”, aseveró el joven de 25 años al medio mencionado.

Sin embargo, Tarik dijo sentirse “dolido” por su salida de la gira, ya que pensó que sería algo temporal y después lo reintegrarían, pero eso no ocurrió. Pese a lo ocurrido, el joven agradeció por la oportunidad.

o

“Son cuestiones de familia, pero si los fans me quieren en esa gira, id a los conciertos de mi tía y poned en un póster: ‘¿Dónde está Tarik?’ o ‘¡Queremos a Tarik de vuelta!’, entonces ella lo verá y me llamará”, añadió el sobrino de la barranquillera en medio de risas.

Su puesto, según contó él mismo, ya fue ocupado y agregó que lo que más le pesa de no estar en la gira es que se había fijado en alguien: “Lo peor es que quedé enamorado de una chica por allá. Es lo peor… yo pensaba que la iba a volver a ver y nada”.

Tarik dijo que por ahora se centrará en su proyecto personal que tiene que ver también con la música: “Ahora trabajo de otra cosa y no está tan mal. Sabe mal no volver a la gira, pero quizá en un par de años tendré mi propia gira, estoy trabajando para ello”.

Temas relacionados:

Shakira

Familiares

Música

Colombia

Entretenimiento

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hoy la seguridad nacional está en vilo": Diego Molano sobre escándalo en Colombia que salpica a militares con disidencias de las FARC

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“La omisión de la fiscal general raya con el delito, ¿de qué lado está?”: congresista sobre informe que habla de supuestos vínculos entre "altos cargos" del Gobierno Petro y disidencias de las Farc

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La designación del Cartel de los Soles como terrorista anticipa un ataque de Estados Unidos en Venezuela?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Donald Trump tendría prevista una llamada con Nicolás Maduro en medio de la presión al régimen con despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan posible es que Maduro acepte una llamada con Trump en medio de la presión militar en el Caribe?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Ejército de EE. UU.
Despliegue militar

¿Cuál es el poder bélico de las aeronaves de EE. UU. que han sobrevolado cerca de las costas de Venezuela?

Represión en Venezuela

Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Operación Lanza del Sur

"Maduro decide irse por su cuenta o lo vamos a enterrar": coronel retirado de EE. UU. tras sobrevuelos de aviones de combate cerca de Venezuela

Donald Trump, Vladímir Putin y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Ejército ruso

“Si EE. UU. decide invadir Venezuela, dudo que tropas rusas estén involucradas, el apoyo va a ser con suministro de armas”: Luis Fleischman

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

"Es un premio a la lucha incansable de los venezolanos": lanzan campaña para celebrar el Nobel de María Corina Machado

Más de Entretenimiento

Ver más
Rey Carlos III y el príncipe Andrés - EFE
Familia Real

El Rey Carlos III reveló cómo será conocido desde ahora el príncipe Andrés tras ser despojado de sus "títulos y honores"

Andrés Cepeda/ Feid y Karol G/ Alberto Montenegro de Rawayana - Fotos AFP
Premios Grammy

Colombia y Venezuela tienen gran presencia en la lista de nominados a los Grammy Awards 2026

Exparticipante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ agredió a reconocida influencer en medio de un reality
Influencer

Exparticipante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ agredió a reconocida influencer en medio de un reality y fue expulsada de la competencia

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
USS Gerald R. Ford, portaaviones de la Armada de los Estados Unidos - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar

"Estados Unidos dice 'esta es nuestra zona'": experto en temas de seguridad y asuntos militares sobre llegada de portaviones USS Gerald R. Ford al Caribe

El tenista kazajo Alexander Bublik (AFP)
Tenis

Así reaccionó el kazajo Bublik tras avanzar por primera vez en su carrera a las semifinales de un Máster 1.000 de tenis

Diego Molano (exministro de Defensa) y Gustavo Petro (Presidente de Colombia) - Fotos: EFE
Gustavo Petro

“El dilema es la incoherencia de Petro”: Diego Molano sobre bombardeos ordenados por el presidente que derivaron en la muerte de varios menores de edad

Rey Carlos III y el príncipe Andrés - EFE
Familia Real

El Rey Carlos III reveló cómo será conocido desde ahora el príncipe Andrés tras ser despojado de sus "títulos y honores"

Foto X: @Policia de España
El Tren de Aragua

En video quedó registrada la captura de la primera célula del Tren de Aragua en España en un operativo donde participó la Policía de Colombia

Javier Milei y Nicolás Maduro | Foto EFE
Régimen de Maduro

Milei calificó a Maduro como "la peor cloaca del planeta Tierra" y se refirió al fraude electoral en comicios en Venezuela de 2024

Gustavo Petro | Foto: AFP
Gustavo Petro

Presidente Petro lamentó la muerte de los seis menores reclutados por las disidencias de las FARC en medio de un operativo del Ejército

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre