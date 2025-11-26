NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Polonia

Polonia advierte a sus ciudadanos evitar viajar a Venezuela

noviembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Turistas polacos y rusos llegan a Margarita / Foto: Mintur
La advertencia de Polonia se suma a la emitida por los gobiernos de Corea del Sur y Alemania.

El gobierno de Polonia recomendó este martes a sus ciudadanos evitar viajar a Venezuela, en medio de la escalada de tensiones entre el país y Estados Unidos, quien mantiene un despliegue militar en el Caribe para hacer frente al narcotráfico, situación que Nicolás Maduro considera como amenaza.

o

A través de un comunicado la Embajada polaca en Caracas detalló que la advertencia además responde a la suspensión de numerosos vuelos internacionales "y la posibilidad de un deterioro de la situación de seguridad, se recomienda abstenerse de todo tipo de viajes a Venezuela, incluida la isla de Margarita y las islas vecinas pertenecientes a la misma región turística. El presente comunicado es válido hasta nuevo aviso".

Cientos de viajeros polacos visitan constantemente hacia la isla de Margarita, como parte de una alianza comercial y cultural entre ambos países y la Federación de Rusia, en la que los visitantes realizan tours en diversas zonas turísticas como: Punto Fijo, Coro y Morrocoy, Puerto Cabello, Maracay y Valencia.

o

La advertencia de Polonia se suma a la emitida por los gobiernos de Corea del Sur y Alemania, quienes además aconsejan a sus ciudadanos abandonar el territorio venezolano y evitar desplazarse a las fronteras.

Estados Unidos movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo, el US Gerald Ford, acompañado de buques de guerra y aviones caza, para operaciones antidrogas que el chavismo denuncia como una pretexto para buscar el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Desde septiembre, ha realizado una veintena de ataques aéreos contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes, causando la muerte de 83 personas.

