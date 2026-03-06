Armamento de China fracasa 3 veces en un año en Pakistán, Venezuela e Irán

China se ha convertido en el hazmerreír de la comunidad internacional. Por años exhibían sus poderosos misiles HQ-9B como el mejor sistema de defensa antiaérea. Mintieron. En menos de un año han fallado catastróficamente en Pakistán, Venezuela e Irán.

Estados Unidos sigue siendo por mucho la potencia militar más moderna y temida a nivel mundial. Los HQ-9B y los JY-27A de China son impresionantes en los desfiles militares, pero tienen un pobre desempeño en el combate real. Ciegos, sordos y mudos.

El HQ-9B, conocido también como Bandera Roja 9, es una copia barata de los poderosos misiles Patriot de Estados Unidos y de los S-300 rusos. En teoría tienen sistemas de radares incorporados para rastrear y atacar varios objetivos de forma simultánea. En teoría.

Desde mayo del año pasado los HQ-9B levantaron graves sospechas de su incapacidad. En la Operación Sindoor de India contra Pakistán, los misiles chinos recibieron una paliza durante 4 días seguidos. No pudieron defender, destruir o perseguir nada.

El JY-27, es un radar con capacidad para identificar y escanear objetivos entre 280 a 390 kilómetros de distancia. Se especializa en detectar de manera temprana los rápidos supersónicos F22 y F35. Cuando capturaron a Maduro los radares chinos fueron un fiasco total.

Durante la operación Absolute Resolve, el JY-27 pasó su mayor momento de humillación cuando no pudo activarse o detectar ni uno sola de las 150 aeronaves que penetraron los cielos venezolanos. La tecnología estadounidense los dejó confundidos y congelados.

La Operación Resolución Absoluta también humilló a Rusia. Venezuela había invertido más de 2mil millones de dólares en misiles S-300 y a pesar de su poderío, quedaron inmóviles ante los potentes F-22, F-18, F-35, B-2 y EA 18 Growler estadounidenses.

Durante la Operación Epic Fury, nuevamente el sistema de defensa chino de misiles HQ-9B fue nuevamente sepultado. Unos 49 altos mandos militares y el Ayatola Jamenei fueron fulminados en el primer día de combate. Todos. El poder chino falló miserablemente.

La propaganda china es buena pero la tecnología militar no. Hace unos años países como Egipto, Arzebayan, Pakistán e Irán gastaron miles de millones en los sistemas de defensa antiaérea de China, hoy se arrepienten y se dan golpes contra la pared.

Los eventos acaecidos en Pakistán, Venezuela e Irán también dan esperanza a Taiwán. China ha perdido credibilidad y su bully armamentista no tiene la misma fortaleza, sus equipos militares dejan al dragón chino como un dragón de papel.

China sigue siendo una potencia mundial, pero tendrá que pasar mucho tiempo para recalibrar sus equipos militares y sus estrategias. No puede seguirle vendiendo a las dictaduras de Asia, Africa y Latinoamérica sus equipos fallidos. Ese error puede ser mortal y ya quedo claro.

En America Latina países como Perú, Argentina, Uruguay han apostado por tecnología militar “made in USA”. Argentina y Perú apostaron por los supersónicos F-16 en lugar de los JF-17 de China y Uruguay ha incorporado potentes blindados 4x4 Oskosh.

Estados Unidos, Israel y muy de lejos Rusia, parecen seguir siendo los reyes de la colina en la tecnología bélica. El mundo de hoy ha vuelto a rearmarse y seguirá haciéndolo, pero las armas de China no serán una opción para las democracias y mucho menos para las dictaduras mundiales.