Viernes, 06 de marzo de 2026
Viernes, 06 de marzo de 2026
Arturo McFields

Armamento de China fracasa 3 veces en un año en Pakistán, Venezuela e Irán

marzo 6, 2026
Por: Arturo McFields
Si la tecnología china funcionara tan bien como su propaganda Maduro todavía estaría en Caracas y Ali Jamenei seguiría asesinando civiles en Theran.

China se ha convertido en el hazmerreír de la comunidad internacional. Por años exhibían sus poderosos misiles HQ-9B como el mejor sistema de defensa antiaérea. Mintieron. En menos de un año han fallado catastróficamente en Pakistán, Venezuela e Irán.

Estados Unidos sigue siendo por mucho la potencia militar más moderna y temida a nivel mundial. Los HQ-9B y los JY-27A de China son impresionantes en los desfiles militares, pero tienen un pobre desempeño en el combate real. Ciegos, sordos y mudos.

El HQ-9B, conocido también como Bandera Roja 9, es una copia barata de los poderosos misiles Patriot de Estados Unidos y de los S-300 rusos. En teoría tienen sistemas de radares incorporados para rastrear y atacar varios objetivos de forma simultánea. En teoría.

Desde mayo del año pasado los HQ-9B levantaron graves sospechas de su incapacidad. En la Operación Sindoor de India contra Pakistán, los misiles chinos recibieron una paliza durante 4 días seguidos. No pudieron defender, destruir o perseguir nada.

El JY-27, es un radar con capacidad para identificar y escanear objetivos entre 280 a 390 kilómetros de distancia. Se especializa en detectar de manera temprana los rápidos supersónicos F22 y F35. Cuando capturaron a Maduro los radares chinos fueron un fiasco total.

Durante la operación Absolute Resolve, el JY-27 pasó su mayor momento de humillación cuando no pudo activarse o detectar ni uno sola de las 150 aeronaves que penetraron los cielos venezolanos. La tecnología estadounidense los dejó confundidos y congelados.

La Operación Resolución Absoluta también humilló a Rusia. Venezuela había invertido más de 2mil millones de dólares en misiles S-300 y a pesar de su poderío, quedaron inmóviles ante los potentes F-22, F-18, F-35, B-2 y EA 18 Growler estadounidenses.

Durante la Operación Epic Fury, nuevamente el sistema de defensa chino de misiles HQ-9B fue nuevamente sepultado. Unos 49 altos mandos militares y el Ayatola Jamenei fueron fulminados en el primer día de combate. Todos. El poder chino falló miserablemente.

La propaganda china es buena pero la tecnología militar no. Hace unos años países como Egipto, Arzebayan, Pakistán e Irán gastaron miles de millones en los sistemas de defensa antiaérea de China, hoy se arrepienten y se dan golpes contra la pared.

Los eventos acaecidos en Pakistán, Venezuela e Irán también dan esperanza a Taiwán. China ha perdido credibilidad y su bully armamentista no tiene la misma fortaleza, sus equipos militares dejan al dragón chino como un dragón de papel.

China sigue siendo una potencia mundial, pero tendrá que pasar mucho tiempo para recalibrar sus equipos militares y sus estrategias. No puede seguirle vendiendo a las dictaduras de Asia, Africa y Latinoamérica sus equipos fallidos. Ese error puede ser mortal y ya quedo claro.

En America Latina países como Perú, Argentina, Uruguay han apostado por tecnología militar “made in USA”. Argentina y Perú apostaron por los supersónicos F-16 en lugar de los JF-17 de China y Uruguay ha incorporado potentes blindados 4x4 Oskosh.

Estados Unidos, Israel y muy de lejos Rusia, parecen seguir siendo los reyes de la colina en la tecnología bélica. El mundo de hoy ha vuelto a rearmarse y seguirá haciéndolo, pero las armas de China no serán una opción para las democracias y mucho menos para las dictaduras mundiales.

Arturo McFields

China

Armas

Pakistán

'Sandra Ramírez', exFarc que aspira al Congreso, pide pruebas de los crímenes que cometieron: "Nos usaban como carnada para los comandantes", hablan las víctimas

"Acabará pasando a la historia como san Donald Trump": experto expone peligro del régimen de Irán

"Es un logro de las víctimas": Diana Sofía Giraldo sobre reconocimiento que hizo exjefe de las Farc sobre reclutamientos de menores

Helicópteros, sistemas de videovigilancia y operativos terrestres: así son las operaciones de EE. UU. contra el narcotráfico en Ecuador

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ataque de avión de combate de Israel contra caza del régimen iraní - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el derribo de un avión de combate del régimen iraní por un avión de combate de la Fuerza Aérea de Israel

Foto de referencia
Ecuador

Helicópteros, sistemas de videovigilancia y operativos terrestres: así son las operaciones de EE. UU. contra el narcotráfico en Ecuador

Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth | Foto: EFE
Pete Hegseth

"La Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas": secretario de Guerra de EE. UU. desde la sede del Comando Sur

Base militar de EE. UU. Al-Udeid en Catar - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

¿Estados Unidos está actuando "a ciegas" en algunas partes de Oriente Medio tras ataques del régimen de Irán a radares? Coronel retirado analiza

Irak e Irán / FOTO: Captura de pantalla
Ataque al régimen de Irán

Kurdos iraníes estarían lanzando una ofensiva contra el régimen, según Fox News

Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Cuba - AFP
Cuba

Apagones y vuelos cancelados: aumenta la crisis en Cuba por escasez de combustibles

James Rodríguez, capitán de la selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez podría debutar este fin de semana en la MLS: fue convocado por el entrenador de Minnesota

Abás Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores del régimen iraní - Foto: EFE
Irán

Ministro de Relaciones Exteriores del régimen iraní dice que Irán no pide "cese al fuego" ni "negociaciones" con EE. UU.

USS Gerald. R. Ford - Foto AFP
Portaviones

Dos portaviones en la misma región: el Pentágono trasladará el Gerald R. Ford que participó en la captura de Maduro desde el Caribe hasta Oriente Medio

Foto: Sala de Cine
Cine

Vuelve 'La Fiesta del Cine' a Colombia e importante cadena anuncia que se suma a la jornada con funciones desde 8.000 pesos

Nicolás Maduro y la primera ministra de Trinidad y Tobago | Foto EFE
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago critica a la CARICOM por su apoyo a Maduro pese a que amenazó a dos miembros de la región

Ataque de Estados Unidos a buque del régimen de Irán - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el impresionante ataque a un buque de guerra iraní en el primer hundimiento por torpedo desde la Segunda Guerra Mundial, según Hegseth

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre