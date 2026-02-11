"Al régimen le asusta que la gente pierda el miedo": líder estudiantil sobre manifestaciones por los presos políticos en Venezuela

El movimiento estudiantil venezolano convocó nuevas manifestaciones para exigir la liberación de más de 600 presos políticos que permanecen detenidos.

La ONG Foro Penal confirmó que hasta este martes 10 de febrero se han llevado a cabo 431 excarcelaciones.

Al respecto, Germán Suniaga, líder de la Unión de la Universidad Central de Venezuela, explicó en declaraciones a NTN24 que la convocatoria tiene un doble objetivo.

“Exigir exactamente los más de 600 presos políticos que todavía quedan en los centros de reclusión del régimen y tratar de quitarle el miedo a la sociedad civil de expresar su sentimiento, de expresar lo que piensa, porque al régimen le asusta que la gente pierda el miedo", dijo.

VEA TAMBIÉN Así fue la irónica respuesta de Diosdado Cabello a las informaciones sobre su aparente captura o huida de Venezuela o

Asimismo, destacó un cambio en el contexto de las protestas. “Después de los sucesos del 3 de enero, el movimiento estudiantil ha tenido una reactivación y un impulso nuevo para lograr el cambio en el país”, consideró.

El líder estudiantil enfatizó que las manifestaciones buscan que "las personas tienen que dejar de tener miedo al régimen, a la dictadura".

El dirigente universitario expresó su posición personal sobre los temores que motivan su activismo. "Yo no tengo miedo del régimen, yo no tengo miedo a la dictadura, yo tengo miedo de vivir en un país sin futuro, yo tengo miedo de vivir en un país en donde por el simple hecho de expresarte te reclutan y te silencian", sostuvo.

Como ejemplo de la situación denunciada, Germán Suniaga mencionó el caso de Juan Pablo Guanipa y señaló que "si aprueban una ley de amnistía, no es amnistía con condiciones, es amnistía total”.

“no es que incluso las medidas cautelares cuando fue liberado nunca fueron violadas, igual los silenciaron porque no les conviene envalentonar al pueblo (…). Hago un llamado a la sociedad civil y a las demás universidades del país, es tiempo de unión", acotó.