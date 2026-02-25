Desconfianza en Delcy Rodríguez, apariciones pregrabadas y fiestas de fin de año más íntimas: así fueron los últimos días de Maduro antes de su captura

A poco menos de dos meses de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas por parte de fuerzas de Estados Unidos, recientemente se conocieron detalles de sus últimos días en el poder antes de su caída.

El diario The New York Times realizó un extenso informe, con más de una decena de fuentes, sobre los últimos días de Nicolás Maduro antes del 3 de enero, cuando desde Washington se desplegó un operativo que derivó en su captura y posterior traslado a Nueva York, donde espera el juicio en su contra.

El diario neoyorquino, según 12 fuentes familiarizadas con el asunto, reveló que Maduro veía improbable que un ataque en su contra por parte de Estados Unidos, aunque sí se mantenía alerta ante una traición desde adentro de su régimen.

Pese a que no preveía un ataque desde Washington, durante noviembre y diciembre, cuando comenzaron los ataques de la administración Trump contra narcolanchas en el Caribe y el decomiso de petroleros venezolanos, Maduro limitó sus apariciones públicas e incluso realizó programas pregrabados para la televisión y radio estatal.

Además, redujo su círculo de seguridad a 1.400 hombres temiendo que dentro del régimen se llevara a cabo una traición y para evitar ser captado por los equipos satelitales.

En el informe, una de las fuentes señala que la reducción de su seguridad pudo incluso haber facilitado su captura, ya que al momento de la operación de Estados Unidos lo acompañaba menos personal de seguridad.

La desconfianza de Maduro también recayó sobre Delcy Rodríguez, a quien incluso pensó en despedir de su cargo de vicepresidente y ministra de Petróleo y Hacienda. Según las fuentes, el régimen se encontraba fracturado entre funcionarios de línea dura, como Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, quien apostaba por una apertura.

Maduro tampoco tuvo en consideración la renuncia a su cargo, pese a las ofertas que le hizo Estados Unidos en varias oportunidades. La conversación con Donald Trump el pasado 21 de noviembre fue interpretada por Maduro como un apaciguamiento de la situación.

Donald Trump incluso le ofreció visitar Washington, pero Maduro rechazó la invitación temiendo una trampa. En su lugar, ofreció un encuentro en un lugar neutral, pero el presidente norteamericano lo descartó.

Ese habría sido el punto de quiebre para que la administración Trump tomara la decisión de realizar la operación militar en Caracas. Desde Washington esperaban una hoja de ruta presentada por Maduro para dejar Venezuela, pero eso no sucedió.

Una advertencia más llegó personalmente a Maduro por intermedio de Joesley Batista, un empresario brasileño que se habría reunido con Marco Rubio, pero el dictador se rehusó a dejar el cargo otra vez.

La última oferta habría llegado el 23 de diciembre a través del Gobierno de Turquía, que le ofreció exiliarse y acceder a todo su patrimonio sin demociso alguno.

No obstante, Maduro se mantenía firme en seguir en el cargo o que lo hiciera un sucesor de su régimen.

Según indica el diario neoyorquino, Maduro llegó a pensar en convocar elecciones para 2026 dada la crítica situación económica de Venezuela ante el bloqueo petrolero de Estados Unidos, pero Washington insistió en su renuncia inmediata.

El 30 de diciembre, Delcy Rodríguez se reunió con Maduro para manifestarle su preocupación por la debilitada economía venezolana, pero sus observaciones no fueron tenidas en cuenta. Desde ese momento, Washington habría dado el visto bueno para que Rodríguez llevara a cabo una eventual transición sin Maduro.

Las fiestas de diciembre de Nicolás Maduro fueron más íntimas y sin muchos invitados. Reunido con sus familiares, compartió comidas típicas como hallacas y pan de jamón y disfrutó de la música tradicional.

La operación militar en Caracas estaba prevista para el último fin de semana de diciembre, sin embargo, se pospuso, entre otras razones, por el clima lluvioso de la capital venezolana.

Al momento del ataque de Estados Unidos que derivó en su captura, Maduro se encontraba con su personal de seguridad y su esposa Cilia Flores, mientras que varios de los funcionarios del régimen, entre ellos Delcy Rodríguez, estaban de vacaciones en la isla Margarita.

Incluso, al momento del ataque, los funcionarios del régimen venezolano pensaron que se trataba de un golpe de Estado y no de una incursión de fuerzas de seguridad norteamericanas.