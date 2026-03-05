Helicópteros, sistemas de videovigilancia y operativos terrestres: así son las operaciones de EE. UU. contra el narcotráfico en Ecuador

Desde diciembre de 2025, Ecuador ha intensificado su cooperación militar con Estados Unidos, marcando un cambio histórico en las relaciones bilaterales.

Esta semana, ambos países anunciaron oficialmente operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo en territorio ecuatoriano, una decisión que reabre el debate sobre la presencia militar estadounidense en la región tras la salida de la base de Manta en 2009.

El Comando Sur de Estados Unidos aseguró que se toman "medidas efectivas para enfrentar a los narcoterroristas que durante mucho tiempo han incluido terror, violencia, corrupción en todo el hemisferio".

Según un comunicado oficial, las acciones constituyen "un poderoso ejemplo de compromiso de los socios en América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narcoterrorismo". El Ministerio de Defensa de Ecuador no ha profundizado sobre las operaciones al considerarlas de *carácter reservado*.

Las imágenes publicadas muestran helicópteros desplegados y sistemas de videovigilancia en operativos terrestres.

Estas operaciones representan una ampliación de los ataques unilaterales contra embarcaciones señaladas de transportar drogas en el mar Caribe y el Pacífico, acciones prioritarias para la administración de Donald Trump.

En Ecuador, grupos como Los Lobos y Los Choneros fueron designados como organizaciones terroristas extranjeras por el Departamento de Estado de Estados Unidos en septiembre de 2025.

El pasado lunes, el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, se reunió con el presidente Noboa en el Palacio de Carondelet. Esta visita, realizada del 1 al 2 de marzo, fue su segundo viaje a la región desde que asumió el mando el 5 de febrero, subrayando el papel de Ecuador como "socio clave en la lucha contra las organizaciones narcoterroristas".