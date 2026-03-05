NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Jueves, 05 de marzo de 2026
Ecuador

Helicópteros, sistemas de videovigilancia y operativos terrestres: así son las operaciones de EE. UU. contra el narcotráfico en Ecuador

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Análisis con expertos en Ángulo de NTN24.

Desde diciembre de 2025, Ecuador ha intensificado su cooperación militar con Estados Unidos, marcando un cambio histórico en las relaciones bilaterales.

Esta semana, ambos países anunciaron oficialmente operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo en territorio ecuatoriano, una decisión que reabre el debate sobre la presencia militar estadounidense en la región tras la salida de la base de Manta en 2009.

El Comando Sur de Estados Unidos aseguró que se toman "medidas efectivas para enfrentar a los narcoterroristas que durante mucho tiempo han incluido terror, violencia, corrupción en todo el hemisferio".

Según un comunicado oficial, las acciones constituyen "un poderoso ejemplo de compromiso de los socios en América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narcoterrorismo". El Ministerio de Defensa de Ecuador no ha profundizado sobre las operaciones al considerarlas de *carácter reservado*.

Las imágenes publicadas muestran helicópteros desplegados y sistemas de videovigilancia en operativos terrestres.

Estas operaciones representan una ampliación de los ataques unilaterales contra embarcaciones señaladas de transportar drogas en el mar Caribe y el Pacífico, acciones prioritarias para la administración de Donald Trump.

En Ecuador, grupos como Los Lobos y Los Choneros fueron designados como organizaciones terroristas extranjeras por el Departamento de Estado de Estados Unidos en septiembre de 2025.

El pasado lunes, el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, se reunió con el presidente Noboa en el Palacio de Carondelet. Esta visita, realizada del 1 al 2 de marzo, fue su segundo viaje a la región desde que asumió el mando el 5 de febrero, subrayando el papel de Ecuador como "socio clave en la lucha contra las organizaciones narcoterroristas".

Temas relacionados:

Ecuador

Crimen en Ecuador

Narcotráfico

Narcotraficantes

Gobierno de Estados Unidos

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Detalles e imágenes de las operaciones contra el régimen de Irán: ¿se hunde la capacidad militar de la tiranía?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es la amenaza más grande que tiene la humanidad hoy": ex vicealcaldesa de Jerusalén sobre ataques del régimen de Irán a países vecinos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas": secretario de Guerra de EE. UU. desde la sede del Comando Sur

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Helicópteros, sistemas de videovigilancia y operativos terrestres: así son las operaciones de EE. UU. contra el narcotráfico en Ecuador

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de Estados Unidos a buque del régimen de Irán - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el impresionante ataque a un buque de guerra iraní en el primer hundimiento por torpedo desde la Segunda Guerra Mundial, según Hegseth

Foto de referencia
Ataque al régimen de Irán

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Pedro Sánchez | Foto: EFE
Gobierno de España

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - Foto EFE
Ataque al régimen de Irán

Secretario Hegseth asegura que Irán intentó asesinar al presidente Trump pero fue Alí Jamenei quien terminó siendo abatido

El buque iraní Soleimani - AFP
Ataque al régimen de Irán

"Anoche hundimos su barco estrella: el Soleimani": secretario de Guerra de Estados Unidos confirma ataque contra embarcación más importante de la Armada del régimen iraní

Más de Actualidad

Ver más
Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
Ley de Amnistía

Advierten "exclusiones significativas" en la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional del régimen, principalmente de militares: "Nos sentimos burlados"

Cusco, ciudad peruana - Foto: EFE
Turismo

Ciudad sudamericana aparece en ranking de mejores destinos para visitar en 2026 por encima de Barcelona, Tokio y Lisboa

María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Juan Pablo Guanipa | Fotos EFE
Juan Pablo Guanipa

"Esto es terrorismo de Estado": congresistas de EE. UU. denuncian secuestro de Juan Pablo Guanipa

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Hayen Palacios, jugador del DIM - Foto: AFP
Copa Libertadores

Agónico triunfo para el Independiente Medellín ante el Liverpool en el juego de ida de la fase dos de la Copa Libertadores

Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
Ley de Amnistía

Advierten "exclusiones significativas" en la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional del régimen, principalmente de militares: "Nos sentimos burlados"

Zona central de la Vía Láctea | Foto: EFE
Vía Láctea

Un grupo de científicos capturó impactante imagen que muestra la química oculta de la zona central de la Vía Láctea

Cusco, ciudad peruana - Foto: EFE
Turismo

Ciudad sudamericana aparece en ranking de mejores destinos para visitar en 2026 por encima de Barcelona, Tokio y Lisboa

María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Juan Pablo Guanipa | Fotos EFE
Juan Pablo Guanipa

"Esto es terrorismo de Estado": congresistas de EE. UU. denuncian secuestro de Juan Pablo Guanipa

Hallan muertos a ocho esquiadores desaparecidos en avalancha en California - AFP
California

Hallan muertos a ocho esquiadores que estaban desaparecidos tras avalancha en montaña de Estados Unidos

Papa León XIV - Foto de referencia: EFE
Papa León XIV

Estos son los países que el Papa León XIV visitará en los próximos meses como parte de su gira internacional

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre