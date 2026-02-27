NTN24
Colombia

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

febrero 27, 2026
Por: Karen Vega
Programa: La Mañana
La firma GAD3 realizó La Gran Encuesta para Noticias RCN, La Fm y el diario La República, cuando falta una semana para las consultas y las elecciones legislativas.

Más de 41 millones de colombianos, en el país y en el exterior, están habilitados para votar en las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo.

A pocos días de los comicios la Gran Encuesta, de Noticias RCN, La Fm, el diario La República y GAD3, midió la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales e hizo algunas preguntas claves, como las siguientes.

¿En concreto por qué candidato votará en el tarjetón de las consultas?

Consulta de las Soluciones
• Claudia López 6%
• Leonardo Huerta 0.1%

La Gran Consulta por Colombia
• Paloma Valencia 17%
• Vicky Dávila 7%
• Juan Manuel Galán 3%
• Juan Carlos Pinzón 3%
• Juan Daniel Oviedo 2%
• Aníbal Gaviria 2%
• Enrique Peñalosa 2%
• Mauricio Cárdenas 1%
• David Luna 1%

Frente por la vida
• Daniel Quintero 4%
• Roy Barreras 4%
• Martha Liliana Bernal 2%
• Héctor Elías Pineda 0.4%
• Édison Lucio Torres 0.0%

• Voto no marcado /nulo 16%
• NS/NC 31%

Si las elecciones a la Presidencia de la República fueran mañana, ¿por qué candidato a la Presidencia votaría?

• Iván Cepeda 34%
• Abelardo de la Espriella 26%
• Paloma Valencia 4%
• Claudia López 3%
• Vicky Dávila 2%
• Sergio Fajardo 2%
• Santiago Botero 2%
• Juan Manuel Galán 1%
• Juan Carlos Pinzón 1%
• Enrique Peñalosa 1%
• Roy Barreras 1%
• Aníbal Gaviria 0.4%
• Mauricio Cárdenas 0.3%
• David Luna 0.2%
• Juan Daniel Oviedo 0.2%
• Carlos Caicedo 0.1%
• Luis Carlos Reyes 0.1%
• Mauricio Lizcano 0.1%
• Felipe Córdoba 0.1%
• Maurice Armitage 0.1%

• Otro 2%

• Voto no marcado /nulo 6%
• NS/NC 13%

La encuesta de GAD3 también midió posibles escenarios de segunda vuelta entre los candidatos punteros.

¿Por cuál de los dos candidatos votaría usted?

-Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

• Iván Cepeda 38%
• Abelardo de la Espriella 33%
• Votaría en blanco 14%

• No votaría 11%
• NS/NC 4%

-Iván Cepeda y Sergio Fajardo

• Iván Cepeda 36%
• Sergio Fajardo 26%
• Votaría en blanco 16%

• No votaría 17%
• NS/NC 4%

- Iván Cepeda - Paloma Valencia

• Iván Cepeda 40%
• Paloma Valencia 25%
• Votaría en blanco 15%

• No votaría 15%
• NS/NC 4%

- Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo

• Abelardo de la Espriella 31%
• Sergio Fajardo 20%
• Votaría en blanco 22%

• No votaría 22%
• NS/NC 4%

- Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella

• Paloma Valencia 13%
• Abelardo de la Espriella 34%
• Votaría en blanco 24%

• No votaría 24%
• NS/NC 5%

Para analizar la encuesta, NTN24 dialogó con Narciso Michavila, presidente y fundador de GAD3, quien confirmó que hay dos candidatos que en estos momentos tienen más posibilidad de pasar a la segunda vuelta, “Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella".

o

Sin embargo, advirtió que las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo podrían generar sorpresas en el panorama electoral.

La encuesta, realizada con la misma metodología que permitió a GAD3 acertar los resultados hace cuatro años en Colombia, incluye un análisis detallado sobre las intenciones de voto del electorado colombiano.

Michavila enfatizó que "dependiendo de lo que surja en estas consultas que hay, no debemos descartar posibles sorpresas", recordando que este fenómeno "ya ha pasado en Colombia muchas veces".

“La noche del 8 de marzo en realidad es cuando de verdad empieza la campaña electoral", expresó.

Respecto a la polarización política, Michavila observó que "los extremos parece que están cogiendo fuerza" en Colombia, un fenómeno que se repite "en casi todas las democracias ahora mismo".

No obstante, destacó que "siempre la mayoría social en casi todos los conflictos suele estar en el centro".

Esta es la ficha técnica

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez calificó de "amigo y socio" a Donald Trump en medio de su pedido para que Estados Unidos cese los bloqueos y sanciones contra Venezuela

Foto de referencia (EFE)
El Mencho

¿Quién tomará la posición del abatido 'Mencho' en el Cartel Jalisco Nueva Generación?

Foto: EFE
Cuba

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

Larry Devoe/ Tarek William Saab - Fotos EFE
Tarek William Saab

Experta analiza si la historia represiva de la Fiscalía del régimen de Venezuela en manos de Tarek William Saab continuará con Larry Devoe

Venezolanos ondean la bandera de su país - Foto de referencia: EFE
Dictadura en Venezuela

"En Venezuela se necesita un gobierno que le dé continuidad a lo que ocurrió el 3 de enero": politólogo Walter Molina Galdi

