Sábado, 07 de febrero de 2026
Rock

Luto en el rock: Murió Brad Arnold, cantante y fundador de la banda 3 Doors Down

febrero 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Brad Arnold | Foto: AFP
El vocalista de este importante grupo de principios de los 2000 luchaba contra un agresivo cáncer que le fue diagnosticado en 2025.

Brad Arnold, vocalista y fundador del grupo de rock 3 Doors Down, falleció este sábado, según lo informó la banda en un comunicado divulgado en redes sociales, tras una dura batalla contra el cáncer.

“Con el corazón lleno de tristeza, compartimos que Brad Arnold, fundador, cantante principal y compositor de 3 Doors Down, falleció el sábado 7 de febrero, a los 47 años”, reza el comunicado, que menciona que murió acompañado de su esposa y su familia.

El comunicado se ha llenado de mensajes de apoyo para la familia del músico y bandas que compartieron con los 3 Doors Down como Altert Bridge, Seven Dust o Creed también dejaron sus condolencias.

El pasado 7 de mayo del 2025, 3 Doors Down había publicado un video de Arnold explicando que padecía cáncer renal etapa 4 y que la banda entraba en receso mientras él se sometía al tratamiento.

“No tengo buenas noticias para ustedes hoy. Hace unas semanas fui al hospital para hacerme exámenes y me diagnosticaron carcinoma renal de células claras con metástasis pulmonar. Está en fase 4, lo cual no es muy bueno”, explicó.

Brad Arnold aseveró en aquella ocasión que pese al diagnóstico no tiene miedo y agradeció de manera anticipada el apoyo que recibirá de sus fans.

