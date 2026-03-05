"Es un logro de las víctimas": Diana Sofía Giraldo sobre reconocimiento que hizo exjefe de las Farc sobre reclutamientos de menores

En el programa El Informativo de NTN24, la directora de la Fundación Víctimas Visibles, Diana Sofía Giraldo, analizó el reciente reconocimiento de la exguerrilla de las FARC donde aceptan su responsabilidad en el reclutamiento de menores en Colombia.

Después de 10 años de haberse firmado el Acuerdo de Paz, este avance permitirá estructurar sanciones en diálogo directo con las víctimas, con el objetivo de construir responsabilidades restaurativas adaptadas al daño real causado.

“Yo lo veo como un logro de las víctimas, porque durante 10 años las víctimas han gritado, han vencido el miedo, han sido amenazadas, muchas de ellas han tenido que salir del país por gritar la verdad”, aseveró.

Además, Giraldo hizo una contundente crítica a los defensores de derechos humanos en el país, puesto que “solo defendían los derechos humanos de las Farc, se convirtieron en lavadores de imágenes de pedófilos”.

Esto en referencia a que el desmovilizado grupo guerrillero fue responsable de torturas y violencias sexuales contra menores, incluyendo uniones y desnudez forzadas, sin mencionar más delitos como reclutamiento forzado, secuestros y toma de rehenes, etc.

“Hay que hacer memoria (…) hay que votar en contra de estas personas”, recalcó Giraldo en la entrevista.