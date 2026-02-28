NTN24
Sábado, 28 de febrero de 2026
Sábado, 28 de febrero de 2026
Volcán Kilauea

Arcoíris enmarca el cráter del volcán Kīlauea y sorprende a visitantes en Hawái

febrero 28, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Un impresionante arcoíris apareció sobre el cráter del volcán Kīlauea, en Hawái, mientras registraba actividad eruptiva, dejando imágenes que rápidamente se volvieron virales por el contraste entre la lava y los colores del cielo.

El fenómeno fue captado por cámaras y visitantes en Hawái, donde el Kīlauea, uno de los volcanes más activos del planeta, mantiene episodios intermitentes de emisión de lava y gases.

En medio de la actividad, la combinación de luz solar, humedad y vapor volcánico permitió la formación del arco multicolor sobre el cráter.

De acuerdo con expertos, el efecto óptico se produce cuando la luz del sol se refracta en diminutas gotas de agua presentes en la atmósfera, que en este caso se mezclaron con la neblina volcánica. Aunque no es un evento peligroso, sí resulta poco común en contextos eruptivos.

Las imágenes muestran el arcoíris elevándose sobre la columna de vapor, generando un espectáculo natural que contrasta la fuerza geológica del volcán con la calma visual del fenómeno atmosférico.

El Kīlauea continúa bajo monitoreo constante por autoridades estadounidenses, mientras turistas y científicos siguen atentos a su actividad y a escenas tan extraordinarias como esta.

Temas relacionados:

Volcán Kilauea

Volcán

Hawái

Kilauea

Servicio Geológico de Estados Unidos

Atmósfera

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cuáles son las garantías que la circunscripción internacional en la Cámara de Representantes debe darle a los colombianos en el exterior?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump transporta imponente poderío militar a Medio Oriente: ¿es inevitable un conflicto con Irán?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Freddy Superlano, exprisionero político venezolano / Pancarta de los familiares de los presos políticos en el Rodeo I - Fotos: EFE
Freddy Superlano

"El Rodeo I es más parecido a un campo de concentración que a una cárcel, felicito al que sale y puede estar cuerdo": exprisionero político venezolano Freddy Superlano

Enrique Márquez, político venezolano / FOTO: EFE
Enrique Márquez

Reacciones a las declaraciones del ex preso político Enrique Márquez: “se volvió a ver una rueda de prensa en Venezuela”

Foto de referencia (Canva)
Elecciones

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Nicolás Maduro pasó su primera noche preso en Estados Unidos.
Nicolás Maduro

Estos son los argumentos que presentó la defensa de Maduro para pedir que se desestime la acusación en su contra en EE. UU.

Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano. Foto: VOA
Venezuela

"Todo el mundo acepta que aquí tiene que haber una nueva elección": Enrique Márquez a NTN24 tras ser homenajeado por Trump en discurso sobre el Estado de la Unión

Más de Actualidad

Ver más
Banderas de EE.UU. e Irán - Fotos: Pexels
Irán

El Gobierno de Estados Unidos confirma que tendrá conversaciones este viernes con el régimen de Irán en Omán

Tarek William Saab, fiscal del régimen de Maduro - Foto: EFE
Tarek William Saab

“Si se quiere extender el cubrimiento de la ley de amnistía, no puede ser por crímenes de lesa humanidad”: abogado sobre las peticiones de Tarek William Saab

Laura Dogu, la nueva jefa de misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela / FOTO: EFE
Venezuela

Estados Unidos nombra nueva jefa para la misión diplomática en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Banderas de EE.UU. e Irán - Fotos: Pexels
Irán

El Gobierno de Estados Unidos confirma que tendrá conversaciones este viernes con el régimen de Irán en Omán

Tarek William Saab, fiscal del régimen de Maduro - Foto: EFE
Tarek William Saab

“Si se quiere extender el cubrimiento de la ley de amnistía, no puede ser por crímenes de lesa humanidad”: abogado sobre las peticiones de Tarek William Saab

Laura Dogu, la nueva jefa de misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela / FOTO: EFE
Venezuela

Estados Unidos nombra nueva jefa para la misión diplomática en Venezuela

Dron (vehículo aéreo no tripulado) - Foto de referencia: Pexels
Texas

"El uso de drones en la frontera es común desde hace dos o tres años, se usa por los narcos por temas de vigilancia": experto sobre sobrevuelos de drones de cárteles mexicanos en territorio de EE. UU.

Brad Arnold | Foto: AFP
Rock

Luto en el rock: Murió Brad Arnold, cantante y fundador de la banda 3 Doors Down

Xi Jinping/ José Raúl Mulino - Fotos AFP
Panamá

Presidente de Panamá advierte que su país no "se va a dejar amenazar" en tensiones con China

Karol G | Foto: EFE
Premios Grammy

Karol G es confirmada como presentadora de los premios Grammy 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre