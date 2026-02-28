Arcoíris enmarca el cráter del volcán Kīlauea y sorprende a visitantes en Hawái

El fenómeno fue captado por cámaras y visitantes en Hawái, donde el Kīlauea, uno de los volcanes más activos del planeta, mantiene episodios intermitentes de emisión de lava y gases.

En medio de la actividad, la combinación de luz solar, humedad y vapor volcánico permitió la formación del arco multicolor sobre el cráter.

De acuerdo con expertos, el efecto óptico se produce cuando la luz del sol se refracta en diminutas gotas de agua presentes en la atmósfera, que en este caso se mezclaron con la neblina volcánica. Aunque no es un evento peligroso, sí resulta poco común en contextos eruptivos.

Las imágenes muestran el arcoíris elevándose sobre la columna de vapor, generando un espectáculo natural que contrasta la fuerza geológica del volcán con la calma visual del fenómeno atmosférico.

El Kīlauea continúa bajo monitoreo constante por autoridades estadounidenses, mientras turistas y científicos siguen atentos a su actividad y a escenas tan extraordinarias como esta.