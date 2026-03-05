NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Colombia

'Sandra Ramírez', exFarc que aspira al Congreso, pide pruebas de los crímenes que cometieron: "Nos usaban como carnada para los comandantes", hablan las víctimas

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El programa La Noche de NTN24 habla con víctimas de atroces crímenes de las Farc que, incluso, los mismos jefes de este grupo criminal han reconocido.

Griselda Lobo Silva, conocida como 'Sandra Ramírez', ingresó a las Farc en 1981 como enfermera y posteriormente se convirtió en radiooperadora de Manuel Marulanda, alias Tirofijo, fundador de este grupo criminal, con quien mantuvo una relación sentimental hasta su muerte.

Tras la firma del Acuerdo de Paz, 'Sandra Ramírez' obtuvo una de las curules otorgadas directamente a las Farc en el Congreso, pero ahora, durante su campaña para obtener un nuevo periodo en el Senado de Colombia, enfrenta fuertes cuestionamientos: la exguerrillera ha sido confrontada por manifestantes que le han reclamado por los crímenes cometidos durante su participación en el grupo criminal de las Farc.

Sin embargo, al ser cuestionada, Griselda Lobo Silva les ha pedido a los manifestantes evidencias de sus reclamos. "¿Usted tiene evidencias de eso?", preguntó repetidamente a quienes la confrontaron, argumentando que es "una ciudadana" con derechos.

La verdad es que los mismos exjefes de las Farc han reconocido ante los tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los hechos criminales por los que estas personas han increpado a 'Sandra Ramírez'. Sin embargo, la evidencia más fuerte y dolorosa de todos estos actos atroces de las Farc son las voces de las mismas víctimas, a las cuales el programa La Noche abre sus micrófonos.

Thomas Piedrahita, un joven líder político de Envigado, protagonizó el pasado 25 de febrero un tenso encuentro con la senadora Sandra Ramírez durante un foro de candidatos en la Universidad Eafit de Medellín.

El joven confrontó a la exguerrillera sobre los crímenes cometidos durante su militancia en las Farc, generando un debate sobre el proceso de paz y el reconocimiento de las víctimas.

"Cuando yo me acerco a Sandra Ramírez, yo pienso primero en las víctimas, porque ella vino aquí a la Universidad de Eafit, en la ciudad de Medellín, simplemente a dárselas de santa, a ser una candidata más, pero nosotros no podemos olvidar la historia, si no estamos condenados a repetirla", declaró Piedrahita.

También se conoció el testimonio de Vanessa García, una víctima que denunció abusos sexuales. Según su relato, Carlos Antonio Lozada habría abusado de su hermano cuando este tenía aproximadamente 13 años.

"Mi hermano tenía como 13 años y él abusó sexualmente de mi hermano", expresó.

Vanessa reveló que fue sometida a muchas humillaciones. "Yo era una niña de 9 años cuando fui sacada de la casa, a los 11 fui abusada por Teófilo Forero. En una oportunidad, ellos me arrastraron desnuda por todo el patio a frente a 200 guerrilleros", dijo.

"En otra ocasión me dejaron dos horas en un caño y casi muero de hipotermia. Era una niña y nadie me creyó. Ellos se han reído de nosotros en la propia cara", relató.

