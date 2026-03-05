NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Caso Nahuel Gallo

"Yo ni siquiera he preguntado qué pasó, qué le hicieron; no me he atrevido a preguntarle": duro testimonio de la esposa de Nahuel Gallo en NTN24

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
De momento, Gallo se encuentra internado en la sede central de la Gendarmería Nacional Argentina, donde recibe atención médica especializada y controles de salud exhaustivos.

El gendarme argentino Nahuel Gallo está siendo sometido a una serie de chequeos médicos y evaluaciones psicológicas tras su regreso a Argentina el pasado 2 de marzo luego de estar más de un año encarcelado en Venezuela por orden del régimen madurista.

o

Según reportes, Gallo presenta una notable pérdida de peso tras haber pasado 448 días detenido en el penal El Rodeo I, en Caracas, Venezuela.

Para dar claridad a este asunto, su esposa, María Alexandra Gómez, habló en La Tarde de NTN24 y ofreció detalles sobre la excarcelación y el estado de salud de su pareja.

“Es necesario felicitar a Nahuel por tener entereza tras haber estado en ese lugar tan oscuro y también me felicito a mí por no haber decaído nunca... Le decía a mi hijo Víctor que su papá lo amaba y que estaba trabajando, siempre supo en su mente que papá volvería, cuando nos vimos en el aeropuerto fue el mejor abrazo que recibimos en mucho tiempo”, afirmó.

o

Mencionó que unos exámenes de sangre que le hicieron “salieron bien", y que "ahora le están evaluando la parte motriz".

"Hoy le están haciendo chequeos en el gastroenterólogo, porque tenía inflamada toda la parte estomacal por una huelga de hambre y por la mala alimentación que recibía en la cárcel del Rodeo I. Está bien ánimo, de espíritu y mente, estoy seguro de que lo vamos a lograr, esto quedará atrás. pero no atrás olvidado, ni perdón y olvido, esto tendrá muchísima justicia”, manifestó Gómez.

“Yo ni siquiera he preguntado qué pasó, qué te hicieron. No me he atrevido a preguntarle", confesó.

No obstante, dijo que está emocionada “porque ya terminó esta pesadilla”. “Él no logra asimilar que está con nosotros, que está a salvo... Cuando Nahuel me llama tenía 445 días en desaparición forzada en Venezuela, aislado e incomunicado todo ese tiempo, nunca entendió porque tenían el grado de ensañamiento en contra de él”, añadió.

o

Gallo fue arrestado el 8 de diciembre de 2024 y recuperó su libertad el 1 de marzo de 2026. Durante su cautiverio, estuvo recluido en la prisión de El Rodeo I, donde denunció haber sido víctima de torturas y tratos inhumanos.

De momento, Gallo se encuentra internado en la sede central de la Gendarmería Nacional Argentina, donde recibe atención médica especializada y controles de salud exhaustivos.

