NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Diosdado Cabello

"Diosdado Cabello, quien insultaba a Estados Unidos, ahora se sienta; está cuidando su pellejo": secretario político de Vente Venezuela en EE. UU.

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
José Amalio Graterol, secretario político de Vente Venezuela en Estados Unidos, conversó sobre el cambio de postura de Diosdado Cabello sobre el gobierno norteamericano y las amenazas contra María Corina Machado.

Diosdado Cabello el número dos del chavismo y autodeclarado imperialista que arremetía contra Estados Unidos ahora ha cambiado su postura.

Lo hizo tras la captura del dictador Nicolás Maduro. Esto se evidencia luego de su recibimiento en Caracas al secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, cuyo gobierno lo acusa narcoterrorista y ofrece 25 millones de dólares por su captura.

Para hablar sobre este tema, José Amalio Graterol, secretario político de Vente Venezuela en Estados Unidos, conversó con El Informativo de NTN24.

El invitado señaló sobre el cambio de postura de Cabello que "esa es la demostración que estos señores tienen 27 años mintiendo, que están en el poder solo por el poder, que no les importa los venezolanos y que si les toca bailar al son que le toque los Estados Unidos lo van haciendo".

"Ahora Diosdado Cabello, quien insultaba a todos los americanos y a esta gran nación que es Estados Unidos, ahora se sienta; porque lo que está cuidando su pellejo. Porque ellos saben que hoy en Venezuela ninguno de ellos manda", añadió.

Graterol comentó que "lo que está pasando en la interna es que se están peleando entre ellos. Hay una ruptura increíble entre ellos, porque es sabido por todos los venezolanos que los hermanos Rodríguez entregaron a Nicolás Maduro y a lo interno quieren es salvarse".

"Tratar de mantenerse en el poder. Entonces hay un discurso donde dicen que son socios y amigos del presidente Trump y del Estado americano; y por otra parte, amenazan a los venezolanos, a todo aquel que haya celebrado a lo que ocurrió el 3 de enero", continuó diciendo.

Sobre las amenazas contra la líder de la democracia en Venezuela por parte del número dos del chavismo, el secretario político de Vente Venezuela en Estados Unidos acotó: "vimos ayer como Diosdado Cabello amenazaba a María Corina Machado para hacer creer que él manda en Venezuela".

"Tratan de amenazar a María Corina porque no van a poder lograr mantenerse en el poder o alargar el tiempo que les corresponde en el poder cuando ya llegue la líder más importante de la historia contemporánea de Venezuela", puntualizó.

