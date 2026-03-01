"Mentira, el USS Abraham Lincoln no fue alcanzado con misiles balísticos de Irán", informa el Comando Central de Estados Unidos

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) desmintió los informes que decían que misiles balísticos del régimen de Irán habrían alcanzado el portaviones UUS Abraham Lincoln.

En un comunicado, el CENTCOM catalogó de mentira las afirmaciones de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y precisó que “el Lincoln no fue alcanzado”.

“Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron. El Lincoln continúa lanzando aviones en apoyo de la incansable campaña del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní”, escribió en comando en la red social X.

Estados Unidos mantiene un importante despliegue militar en Medio Oriente, incluidos buques de guerra, aviones de combate y aviones de reabastecimiento de combustible, en el marco de la campaña contra el régimen de Irán.

En el caso del USS Abraham Lincoln, el buque opera en el Mar Arábigo.

Por su parte, el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, se encuentra desplegado en el mar Mediterráneo junto con varios destructores más.

Ambos portaaviones cuentan con una tripulación de miles de marineros y alas aéreas compuestas por docenas de aviones de guerra.

El sábado, Estados Unidos en conjunto con Israel lanzaron la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán que terminó con la muerte de su cabeza, el ayatolá Alí Jameneí.

Tras su muerte, el presidente Donald Trump advirtió al régimen tras la amenaza de una fuerte respuesta a los ataques e instó a no hacerlo argumentando una “fuerza que nunca antes han visto”.

“Irán acaba de declarar que van a golpear muy fuerte hoy, más fuerte que nunca. Sin embargo, es mejor que no lo hagan, porque si lo hacen, los golpearemos con una fuerza que nunca antes se había visto”, escribió el mandatario norteamericano.