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Jueves, 14 de mayo de 2026
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Dictadura en Venezuela

Bajo la presión de Washington, 'Nicolasito', hijo del dictador Nicolás Maduro dice: "Hemos cometido excesos por los que debemos pedir perdón"

mayo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano Nicolás Maduro - Foto: EFE
El diputado de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela admitió abiertamente errores de las fuerzas policiales y del sistema de justicia del régimen.

Bajo la presión de la Casa Blanca, Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano Nicolás Maduro, "reconoció" recientemente que el régimen de su padre cometió excesos.

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"Hemos cometido excesos por los que, como chavismo, debemos pedir perdón", sostuvo 'Nicolasito' en entrevista concedida al semanario alemán Der Spiegel.

El diputado de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela admitió abiertamente errores de las fuerzas policiales y del sistema de justicia del régimen.

Las declaraciones ocurren meses después del arresto del tirano Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares de los EE. UU. el 3 de enero de 2026 en Caracas.

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Asimismo, este pronunciamiento se produce mientras Venezuela y la comunidad internacional se encuentran consternadas por el caso Quero (Víctor Hugo Quero Navas), mismo que se ha convertido en un emblema de la vulneración de los derechos humanos en el país suramericano.

Hace días se confirmó la muerte de este prisionero político bajo custodia del Estado tras haber permanecido desaparecido por más de 16 meses.

El caso Quero trae a colación las contradicciones entre la narrativa del chavismo y las violaciones de derechos humanos documentadas en Venezuela.

Quero fue excluido de la amnistía impulsada por la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, según denunció su defensa. Su madre lo buscó incesantemente y no logró verlo durante su arresto.

Quero, de 51 años, fue privado de libertad el 3 de enero del año pasado (2025) y señalado por supuesto cargo de "terrorismo".

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Por su parte, Nicolás Maduro, quien sí goza de todas las garantías constitucionales bajo el aparto judicial de los Estados Unidos, de momento se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), en Nueva York, Estados Unidos.

El dictador se encuentra a la espera de su juicio por cargos federales de narcotráfico bajo condiciones de alta seguridad.

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