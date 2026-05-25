Estos son los futbolistas que jugarán por tercera vez un Mundial con la selección Colombia: James Rodríguez lidera la lista

Este lunes, el director técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, entregó la lista final de convocados para representar al conjunto cafetero en la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Dentro de los elegidos por el estratega argentino se destaca la presencia de hombres como James Rodríguez, capitán de la ‘Tricolor', y David Ospina, referentes del combinado nacional, quienes junto a otros tres jugadores encabezan la lista de futbolistas que participarán por tercera vez en un Mundial.

Aunque algunos de ellos hoy en día no cuentan con gran protagonismo a nivel de clubes, siguen siendo hombres determinantes cada vez que portan los colores de la selección Colombia.

¿Qué jugadores de la ‘Tricolor’ jugarán su tercer Mundial?

La lista de futbolistas colombianos que participarán por tercera vez en una Copa del Mundo se encuentra liderada por el volante y capitán de la selección Colombia, James Rodríguez.

El cucuteño, de 34 años y quien es internacional con la absoluta desde 2011, se ha convertido en uno de los pilares de los cafeteros desde Brasil 2014, pasando por Rusia 2018 y ahora Norteamérica 2026.

La mejor actuación del 10 de la ‘Tricolor’ fue en Brasil 2014, donde terminó como máximo goleador del torneo y el equipo dirigido en aquel entonces por José Néstor Pékerman avanzó a cuartos de final por primera vez en la historia.

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David Ospina, de 37 años, se ha convertido en otra de las piezas claves dentro del proceso de la selección Colombia, convirtiéndose en el máximo referente del arco nacional. En el certamen mundialista de Canadá, México y Estados Unidos cerrará un ciclo con el conjunto cafetero, del cual se despedirá después de 19 años.

Camilo Vargas, otro de los experimentados jugadores de la 'Tricolor', también disputará su tercer mundial. Desde su primera convocatoria en 2012, el bogotano se ha convertido en otro de los héroes de Colombia bajo los tres palos, demostrando compromiso y seguridad.

Vargas, tras la lesión de Ospina a inicios de 2023, se ha vuelto uno de los hombres de confianza de Néstor Lorenzo, ganándose la posición de arquero titular en la mayoría de los encuentros de la ‘Tricolor’ desde aquel entonces.

Al igual que James, David y Camilo, quienes por tercera vez hacen parte de la convocatoria que representará a Colombia en una Copa del Mundo, harán lo propio el mediocampista y generador de juego Juan Fernando Quintero y el desequilibrante lateral derecho Santiago Arias, quienes han sido mundialistas en Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora Norteamérica 2026.

Cinco futbolistas que le aportan experiencia a una selección que participará por séptima vez en un Mundial, donde espera superar lo hecho en Brasil 2014, en su mejor actuación en la historia.

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No obstante, la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026 puede representar el adiós de estas grandes figuras, que le han aportado de manera significativa a una selección que se ha vuelto protagonista a nivel internacional durante los últimos 12 años.

Cabe destacar que Colombia comparte el grupo K del Mundial junto a sus similares Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.