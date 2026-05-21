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Jueves, 21 de mayo de 2026
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Embajada

Régimen de Venezuela autorizó el sobrevuelo de dos aeronaves de Estados Unidos sobre Caracas

mayo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Embajada de Estados Unidos en Caracas | Foto AFP
Embajada de Estados Unidos en Caracas | Foto AFP
Los sobrevuelos ocurrirán casi cinco meses después de una incursión aérea de las fuerzas militares de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro.

Estados Unidos va a realizar en Venezuela un simulacro de evacuación el próximo 23 de mayo en su embajada en Caracas, que incluirá el sobrevuelo de dos aeronaves de Estados Unidos por la capital, informó el canciller del régimen venezolano este jueves.

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Los sobrevuelos ocurrirán casi cinco meses después de una incursión aérea de las fuerzas militares de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro.

"A solicitud de la embajada de los Estados Unidos de América en Caracas, las autoridades han autorizado la realización el día sábado 23 de mayo de un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas", indicó Yván Gil al leer un comunicado.

La actividad se desarrollará en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas correspondientes, responsable de autorizar y supervisar los sobrevuelos requeridos para dicho ejercicio”, explicó.

"Como parte del simulacro dos aeronaves realizarán sobrevuelos controlados sobre la ciudad de Caracas y efectuarán operaciones de aterrizaje en las instalaciones de la embajada de los Estados Unidos de América en Caracas", agregó.

El anuncio se da cuando el secretario de Estado Marco Rubio anunció este jueves que la jefe del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, viajará a India la próxima semana para negociar la venta de petróleo.

Este inusual anuncio del viaje de un líder extranjero evidencia la creciente influencia de Estados Unidos sobre Caracas.

Rubio mencionó el viaje de Delcy Rodríguez, en el poder desde que las fuerzas de Estados Unidos depusieron a Nicolás Maduro en enero, mientras él mismo se preparaba para partir a India.

Cabe resaltar que Rodríguez realizó su primer viaje al extranjero tras la captura de Maduro a principios de este mes a La Haya para defender las reclamaciones de Venezuela en una disputa territorial con Guyana ante la Corte Internacional de Justicia.

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