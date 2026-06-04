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Jueves, 04 de junio de 2026
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Mundial 2026

WhatsApp en modo Mundial: así se transformó la aplicación con motivo de la cita mundialista

junio 4, 2026
Por: Saúl Montes
WhatsApp - Canva
WhatsApp - Canva
La plataforma implementó una serie de cambios para unirse a la fiebre del Mundial en Norteamérica.

Desde ya se siente la fiebre mundialista y la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp se sumó con varios cambios dentro de la interfaz de su aplicación.

A partir de este jueves 4 de junio, la plataforma decidió implementar funciones para que los usuarios que aman el torneo interactúen con sus contactos de una forma más divertida.

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El más significativo ha sido la transformación del emoji de balón, que ya no será la típica pecosa, sino que ahora quedó transformada en Trionda, la pelota oficial del torneo.

“Desde ahora y hasta la final, el emoji de fútbol se actualizó con la pelota Trionda. Envíalo como mensaje o añádelo como reacción y descubre lo que pasa”, detalló la compañía en un comunicado.

Al hacer uso del emoji, los usuarios de WhatsApp verán cómo luce el aspecto de la marca patrocinadora Adidas al tiempo que salta al ser enviado.

Por otro lado, se añadieron nuevos efectos de llamadas de fútbol y un paquete de stickers con temática del Mundial.

La compañía indicó, además, que durante el torneo se observarán “cuentas regresivas de los días de partido, momentos detrás de escena y lo más destacado en tiempo real de los canales de WhatsApp”.

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“También estamos implementando la función de que estos canales publiquen estados. Verás estados de canales que sigues junto con otros estados, y también podrás ver el estado de un canal cuando visites el canal”, puntualizó.

En este aparte, añadió que estará habilitada la opción “ocultar los estados de cualquier canal para que ya no aparezcan junto a otros estados”.

Finalmente, indicó que con Meta AI y su tecnología de Muse Spark brindará actualizaciones al instante, como las posiciones más recientes de los torneos, detalles de los jugadores o los mejores lugares cerca de cada usuario para ver el próximo partido.

Esta edición de la Copa Mundial de la FIFA será la más grande jamás vista, ya que se disputarán 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas de los tres países norteamericanos, durante el 11 de junio de 2026 y el 19 de julio de 2026.

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