NTN24
Lunes, 25 de mayo de 2026
Lunes, 25 de mayo de 2026
Viaje al espacio

China lanza misión histórica con vista puesta en alunizaje en 2030: un astronauta permanecerá un año en el espacio

mayo 25, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Lanzamiento Shenzhou-23 - Foto EFE
Lanzamiento Shenzhou-23 - Foto EFE
El lanzamiento se produce en medio de una carrera acelerada hacia la Luna con Estados Unidos, que ha advertido sobre presuntos planes de Pekín para colonizar, explotar el territorio y los recursos lunares.

China envió el domingo a tres astronautas a su estación espacial, uno de los cuales permanecerá allí durante un año, lo que supone un récord para el país y permitirá estudiar la fisiología humana en el espacio durante estancias prolongadas.

Esta nueva misión se da mientras Pekín trabaja para hacer realidad su ambición de lograr un alunizaje tripulado para 2030.

o

La nave Shenzhou-23 despegó el fin de semana utilizando el cohete portador Long March-2F Y23 desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China, con tres astronautas chinos a bordo.

La especialista de carga útil Li Jiaying, antigua inspectora de policía de Hong Kong, es la primera astronauta de la ciudad en participar en una misión espacial china.

Los demás miembros de la tripulación son el comandante Zhu Yangzhu y el piloto Zhang Yuanzhi, ambos pertenecientes a la división de astronautas del Ejército Popular de Liberación.

Uno de los tres permanecerá en la estación espacial Tiangong durante un año, una de las misiones espaciales más largas de la historia, aunque por debajo del récord de 14 meses y medio establecido por un cosmonauta ruso en 1995.

Ese astronauta se decidirá más adelante, dependiendo del progreso de la misión, informó el sábado la Agencia Espacial Tripulada de China.

China ha enviado astronautas a su estación espacial casi una docena de veces, pero este lanzamiento se produce en medio de una carrera acelerada hacia la Luna con Estados Unidos, que ha advertido sobre lo que considera que son los planes de Pekín para colonizar y explotar el territorio y los recursos lunares.

La NASA, por su parte, pretende lograr un alunizaje tripulado en 2028, dos años antes que China. Estados Unidos aspira a establecer una presencia lunar a largo plazo como paso previo a la eventual exploración humana de Marte.

En abril, cuatro astronautas de la NASA realizaron un viaje histórico alrededor de la Luna como parte de la misión Artemis II, volando más lejos de la Tierra que nadie antes en la primera misión lunar tripulada del mundo en medio siglo.

El viernes, SpaceX, de Elon Musk, realizó un vuelo de prueba sin tripulación, en gran medida exitoso, de su cohete Starship de última generación, diseñado para permitir lanzamientos más frecuentes de satélites Starlink y enviar futuras misiones de la NASA a la Luna.

China, a menos de cuatro años de su fecha límite de 2030, se enfrenta al difícil reto de desarrollar hardware y software totalmente nuevos específicos para su misión lunar en aras de demostrar que está preparada para la misión.

Esto garantizará que sus astronautas, acostumbrados a la relativa seguridad de la estación Tiangong en órbita terrestre baja, puedan realizar la transición más arriesgada a la superficie lunar.

o

Las misiones Shenzhou de China llevan desde 2021 enviando tríos de astronautas a la estación para estancias de seis meses. La agencia espacial china está entrenando a dos astronautas paquistaníes, uno de los cuales podría unirse a una misión prevista a Tiangong este año por un periodo de corta duración.

Temas relacionados:

Viaje al espacio

Luna

China

Astronautas

Misión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El principal factor de perturbación es el presidente": advertencias sobre escenario de violencia política en el que Colombia elige un nuevo gobierno

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se cosieron la boca como medida de presión": esposa de capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El senador Juan Fernando Espinal dice que "se presume que hay un pacto del fusil para beneficiar a Cepeda" en las elecciones presidenciales de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

EE. UU. prepara nueva investigación penal contra Maduro según CBS News: estos serían los nuevos cargos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Hundimiento de ciudad latinoamericana | Foto NASA
Satélites

La NASA mide en tiempo real el hundimiento de una gran ciudad: esto revelan los datos

Astronautas de misión Artemis (AFP)
Artemis II

Astronautas de la Misión Artemis II que viajaron alrededor de la Luna fueron increpados por hombre que los acusó de mentir: "Nunca nadie ha ido al espacio"

Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

Esto dijo Trump cuando le preguntaron si Estados Unidos pisará la Luna de nuevo antes de acabar su mandato

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba, Brasil e Irán fracasan en grande en tensa Cumbre de los BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El morbo de la corrupción en las Américas

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ataques de Israel contra Irán - Captura de video
Israel

Israel dice estar dispuesto a desplegar "toda la fuerza aérea" contra el régimen de Irán “si es necesario"

Shakira, BTS y Madonna - Fotos EFE
Mundial 2026

Shakira, Madonna y BTS: revelan espectacular cartel de artistas que actuarán en el intermedio de la final del Mundial 2026

Armas de Irán | Foto EFE
Ataque al régimen de Irán

El costo de la guerra de Irán equivale a la ayuda para más de 87 millones de personas, según jefe de ayuda humanitaria de la ONU

Emprendimiento - Foto de referencia Canva
Empresas

Abren convocatoria para importante proyecto que premiará hasta con 20 mil dólares a emprendimientos latinoamericanos: así puede postularse

Daniel Noboa / Paloma Valencia - Fotos: AFP
Aranceles

Ecuador anunció la reducción de aranceles a Colombia del 100% al 75%: la candidata Paloma Valencia se atribuyó la gestión de esta decisión

Juan Pablo Guanipa (EFE)
Juan Pablo Guanipa

Juan Pablo Guanipa le pidió a Marco Rubio acelerar la transición en Venezuela e insistió que María Corina Machado debe volver pronto a su país

Real Madrid en la liga española - Foto: EFE
Real Madrid

Real Madrid abre expedientes disciplinarios a dos jugadores por pelea que terminó en hospitalización a pocos días del clásico

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre