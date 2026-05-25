China lanza misión histórica con vista puesta en alunizaje en 2030: un astronauta permanecerá un año en el espacio

China envió el domingo a tres astronautas a su estación espacial, uno de los cuales permanecerá allí durante un año, lo que supone un récord para el país y permitirá estudiar la fisiología humana en el espacio durante estancias prolongadas.

Esta nueva misión se da mientras Pekín trabaja para hacer realidad su ambición de lograr un alunizaje tripulado para 2030.

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La nave Shenzhou-23 despegó el fin de semana utilizando el cohete portador Long March-2F Y23 desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China, con tres astronautas chinos a bordo.

La especialista de carga útil Li Jiaying, antigua inspectora de policía de Hong Kong, es la primera astronauta de la ciudad en participar en una misión espacial china.

Los demás miembros de la tripulación son el comandante Zhu Yangzhu y el piloto Zhang Yuanzhi, ambos pertenecientes a la división de astronautas del Ejército Popular de Liberación.

Uno de los tres permanecerá en la estación espacial Tiangong durante un año, una de las misiones espaciales más largas de la historia, aunque por debajo del récord de 14 meses y medio establecido por un cosmonauta ruso en 1995.

Ese astronauta se decidirá más adelante, dependiendo del progreso de la misión, informó el sábado la Agencia Espacial Tripulada de China.

China ha enviado astronautas a su estación espacial casi una docena de veces, pero este lanzamiento se produce en medio de una carrera acelerada hacia la Luna con Estados Unidos, que ha advertido sobre lo que considera que son los planes de Pekín para colonizar y explotar el territorio y los recursos lunares.

La NASA, por su parte, pretende lograr un alunizaje tripulado en 2028, dos años antes que China. Estados Unidos aspira a establecer una presencia lunar a largo plazo como paso previo a la eventual exploración humana de Marte.

En abril, cuatro astronautas de la NASA realizaron un viaje histórico alrededor de la Luna como parte de la misión Artemis II, volando más lejos de la Tierra que nadie antes en la primera misión lunar tripulada del mundo en medio siglo.

El viernes, SpaceX, de Elon Musk, realizó un vuelo de prueba sin tripulación, en gran medida exitoso, de su cohete Starship de última generación, diseñado para permitir lanzamientos más frecuentes de satélites Starlink y enviar futuras misiones de la NASA a la Luna.

China, a menos de cuatro años de su fecha límite de 2030, se enfrenta al difícil reto de desarrollar hardware y software totalmente nuevos específicos para su misión lunar en aras de demostrar que está preparada para la misión.

Esto garantizará que sus astronautas, acostumbrados a la relativa seguridad de la estación Tiangong en órbita terrestre baja, puedan realizar la transición más arriesgada a la superficie lunar.

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Las misiones Shenzhou de China llevan desde 2021 enviando tríos de astronautas a la estación para estancias de seis meses. La agencia espacial china está entrenando a dos astronautas paquistaníes, uno de los cuales podría unirse a una misión prevista a Tiangong este año por un periodo de corta duración.