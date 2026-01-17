“Uno se da cuenta que Diosdado, para salvar su pellejo, entregó a Nicolás Maduro”: militar retirado venezolano sobre los diálogos que sostuvo Cabello con EE. UU.

El ministro del Interior del régimen venezolano, Diosdado Cabello y la administración de Donald Trump, habrían mantenido conversaciones meses antes y después de la captura de Nicolás Maduro, así lo informaron varias fuentes a la agencia de noticias Reuters, quienes añadieron que los contactos han sido directos y a través de intermediarios.

José Antonio Colina, militar retirado de la fuerza armada nacional bolivariana y presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, se conectó en La Tarde para hablar de estas reuniones y aseveró que “Diosdado Cabello participó en la entrega de Nicolás Maduro a los Estados Unidos”.

“Pudieron haber hablado que Diosdado Cabello no fuera a entorpecer el proceso de negociación entre Estados Unidos y Venezuela, también la desmantelación del sistema represivo que hay internamente y la colaboración con las FARC y el ELN. Con este encuentro uno se da cuenta claramente que Diosdado Cabello participó en la entrega de Nicolás Maduro a los Estados Unidos”, aseguró.

“Por eso uno entiende que cuando Estados Unidos se llevó a Maduro no se llevó a Diosdado, yo siempre pensé que sería al contrario, pero no fue así y esto se ve con la visita del director de la CIA con Delcy Rodríguez, con Gustavo González López y con Diosdado, quien para mi es el quien controla la estructura de poder interno en Venezuela porque es quien domina a los policías, a los colectivos y la presencia de las guerrillas colombianas en territorio venezolano. No me cabe la mayor duda que ahora Cabello trabaja para Estados Unidos y es paradójico, pues él acusaba a los opositores de trabajar para la CIA y el que terminó trabajando con la CIA fue él”, complementó el invitado.