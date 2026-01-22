Colombia dejó de tener el mejor pan del mundo: perdió el primer puesto en prestigioso ranking

El año gastronómico para Colombia no ha comenzado de la mejor manera, según lo difundido por un prestigioso ranking.

Recientemente, se conoció que el país cafetero dejó de tener el mejor pan del mundo, reconocimiento que obtuve el año pasado y que no ha sido posible mantener de acuerdo a una nueva actualización.

Se trata del ranking del prestigioso portal Taste Atlas, que reconoce a las mejores cocinas y productos culinarios del mundo.

Según la nueva actualización para este 2026 del ranking de los mejores panes del mundo, Colombia perdió el primer lugar con el tradicional pandebono, alimento típico del Valle del Cauca.

Colombia pasó del primero al segundo lugar del ranking tras perder con el naan de mantequilla y ajo, un pan de la India muy típico en todas las comidas de ese país.

“El naan de mantequilla y ajo es un pan plano tradicional y una de las versiones más populares del naan. Se elabora con harina, levadura química, sal, azúcar y dahi”, indicó Taste Atlas.

El portal ha destacado al pandebono “como un pan tradicional elaborado con almidón de yuca, harina de maíz, queso fresco, huevos y azúcar”.

“Se le da forma de bagels o bolitas ligeramente más grandes que una pelota de golf. El pan de bono es similar a otros panes de queso sudamericanos, como el pan de queso, con la diferencia de que se le añade harina de maíz y un toque dulce gracias al azúcar”.

Pese a perder el primer lugar, el pandebono sigue destacándose a nivel mundial, incluso representando a toda la región sudamericana.

El pandebono es el único pan de Sudamérica entre los 10 primeros lugares del ranking.