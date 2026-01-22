Intrigante sobrevuelo de avión similar a bombardero B-2 cerca del Área 51 fue captado en grabación térmica

El sobrevuelo de un avión triangular cerca del Área 51, el reconocido campo aéreo militar de Nevada, en Estados Unidos, fue captado en una grabación térmica realizada por expedicionario Anders Otteson y reportado después por The Aviationist.

En las imágenes de Otteson se aprecia a una aeronave con una inusual figura que The Aviationist comparó con la de un 'Dorito', los reconocidos totopos o nachos, debido a la silueta completa que se puede apreciar a la distancia en las imágenes.

La forma de la aeronave, cabe resaltar, puede llegar a asemejarse a la de un bombardero B-2 Spirit, aunque en el clip no llegan a percibirse los detalles que podrían despejar las dudas al respecto, pues también se observa una figura más pronunciada de un triángulo completo.

"La aeronave que pasó por encima esta vez parecía tener una forma más cercana a un triángulo equilátero con un borde posterior más plano", describió Ottenson en su reporte.

En el mismo relato, Ottenson contó que se encontraba acampando en Groom Lake Road, la carretera que conduce a la enigmática base militar, donde estaba al tanto del cielo nocturno durante la madrugada del 14 de enero.

Al percibir la repentina actividad, el expedicionario procedió a iniciar la grabación de la aeronave que se encontraba volando en el que es un espacio aéreo restringido que rodea el Área 51.

El video fue posteriormente subido por Otteson, junto con su reporte, a su propio canal de YouTube Uncanny Expeditions y reportado después por la plataforma de aviación militar y defensa The Aviationist como un "avión misterioso avistado".

"Avión misterioso con forma de Dorito fue avistado de noche cerca del Área 51. Una imagen térmica nocturna capturada durante una actividad de vuelo que involucra a un B-2 muestra una aeronave claramente triangular que se asemeja a una plataforma inexplicable fotografiada en 2014", publicó The Avionist.

Las instalaciones del Área 51, cuya correcta designación según la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA por sus siglas en inglés) debe ser Campo de Pruebas y de Entrenamiento de Nevada y Groom Lake, se encuentran a unos 133 kilómetros al noroeste de la ciudad de Las Vegas.

A lo largo de los años, el secretismo gubernamental guardado alrededor de la zona y dentro de la misma ha despertado la curiosidad de la población alrededor del mundo.

Algunos, incluso, han pretendido ingresar de manera ilegal al lugar, pero han fallado en el intento al ser capturados por los guardias que hacen parte de un equipo de vigilancia extrema con tecnología militar.